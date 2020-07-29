13 futbolcu ilk kupa için...

Trabzonspor'un kadrosundaki 13 oyuncu daha önce kariyerlerinde hiç kupa kazanma başarısı gösteremedi. Karadeniz devi bu akşam Alanya'yı geçmeyi başarırsa Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Campi, Abdurrahim Dursun, Serkan Asan, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı ve Ekuban ilk kez bu başarıya ulaşmış olacak.