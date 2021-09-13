13 Eylül Türkiye'de coronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 231 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte iyileşen sayısı ise 26.052 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 24.613 olarak açıklandı.
Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 24.613 olarak açıklandı, 231 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Test sayısı ise 319.110 olarak duyuruldu. Paylaşılan verilerde aşı sayıları da belirtildi.