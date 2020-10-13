13 Ekim koronavirüs vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte son tablo
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, koronavirüsünde yeni verileri açıkladı. Yapılan son dakika koronavirüs durum raporuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 1.632 koronavirüs vakası tespit edildi, 62 kişi de hayatını kaybetti. Verilere göre, Türkiye'deki vaka sayısı 338.779'a yükseldi, can kaybı 8.957 oldu.
Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.632 olduğunu belirten Bakan Koca, 62 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 11.846.342 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 338.779 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 8.957 olduğu kaydedildi
Bakan Koca, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin