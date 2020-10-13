Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.632 olduğunu belirten Bakan Koca, 62 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 11.846.342 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 338.779 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 8.957 olduğu kaydedildi

Bakan Koca, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin