Süper Loto, yine dev ikramiye ile karşınıza çıktı. 11 Ağustos 2020 tarihinde yapılan çekilişte şanslı numaralar 1 - 9 - 14 - 40 - 48 - 58 olmuştu. 6 bilen çıkmadığından 27 milyon 247 bin 648 TL’lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devretmişti. Katlandıkça büyüyen ve 28 milyon 89 bin 279 TL'ye ulaşan dev ikramiye, Süper Loto'ya olan ilgiyi de artırdı.

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Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekiliş sonrası şanslı numaralar 13 - 26 - 29 - 33 - 35 - 50 oldu. 6 bilen çıkmadığından 28 milyon 89 bin 279 TL'lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti. Çekilişte 5 bilen 24 kişi 14.917,15 TL, 4 bilen 1.119 kişi 497,65 TL, 3 bilen 24.316 kişi 27,80 TL ve 2 bilen 231.933 kişi ise 2.05 TL ikramiyeye hak kazandı.

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Süper Loto çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılıyor?

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekiliyor. 13 Ağustos Perşembe günü itibariyle çekilişler yeni saati olan 21:30’da gerçekleştiriliyor.

Süper Loto oynamanın kuralları neler?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.



