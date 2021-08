İddaa oyuncularına rehberlik edecek yorumları Can Tongo hazırladı. Süper Lig'de açılış haftasının heyecanı yaşanacakken merak edilen karşılaşmalar, cazip oranları ve Can Tongo'nun özel analiziyle bu içerikte yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun yorumlarına mutlaka göz atın.

G.Birliği-Eyüp | ​Gol Var​ - 1.50

Gençlerbirliği bu sezon TFF 1. Ligi’nde mücadele edecek. Rakip Eyüpspor da tıpkı G.Birliği gibi bu ligin yeni ekiplerinden. Maçın favorisi ev sahibi olsa da Eyüp çok motive ve moralli. En azından bir gol bulurlar.

Charleroi-Antwerp​ | Gol Var​ - 1.47

Belçika Jupiler Ligi’nde Cuma günü müsabakasında moralli Charleroi ile son maçında Standart Liege’yi deplasmanda 5-2 deviren Antwerp karşılaşacak. Taraf bahsi biraz riskli. Gollere yönelmek doğru seçim.

Estoril-Guimaraes​ | ÇŞ 02 - ​1.21

Estoril ligin açılış maçında Portekiz Liga NOS’un yeni ekiplerinden Arouca’yı 2-0’la geçti. Guimaraes maçı mutlaka daha zorlu geçecektir. İlk hafta Portimonense önünde kaybeden Guimaraes bu maçtan en az 1 puan çıkarır.

Beşiktaş -Rize | ​1 - ​1.29

Son şampiyon Beşiktaş, açılış maçında Bülent Uygun yönetimindeki Rize’yi konuk edecek. Yeni transferleriyle Beşiktaş sezona net bir giriş yapabilir. İç sahada taraftar önünde kazanırlar.

Brentford-Arsenal​ | Gol Var - ​1.66

Brentford iki senedir Championship Ligi’nde gösterdiği performansla herkesi mest etti. İngiltere Premier Ligi’nin en genç kadrolarından Arsenal ile kozlarını paylaşacaklar. Hataya açık iki takımın maçında KG Var mantıklı.

Lorient-Monaco​ | İY 0.5 Üstü - ​1.38

Lorient ligin açılış haftasında St.Etienne ile 1-1 berabere kaldı. Monaco ise sezonu erken açanlardan olduğu için daha hazır. Yoğun fikstürden dolayı Monaco galibiyetini önermiyorum. İlk yarı golü daha banko.

M’Gladbach-Bayern​ | Üst - ​1.27

Almanya Bundesliga bu hafta başlıyor. Son şampiyon Bayern, M’Gladbach’a konuk oluyor. Üst profil bir maç izleriz. Keyifli geçmesini beklediğim maçta 2.5 üst güzel.

Man.United-Leeds | ​1 - ​1.46

Man.United yaz transfer döneminde Sancho ve Varane gibi iki doğrudan 11 oyuncusu ile anlaştı. Teoride harika bir kadro kurdular. Bu oyuncu kurgusuyla Leeds önünde çok avantajlılar. Maç sonucu 1 mantıklı.

Watford-A.Villa | ​İY 0.5 Üstü - ​1.35

Watford bu sezon tekrardan Premier Ligi’ne yükseldi. Kadroları son derece dinamik olsa da nitelik olarak üst düzey diyemeyiz. Aston Villa, Grealish ayrılsa da iyi takım kurdu. Bu maçın golle başlamasını bekliyorum.

Leicester-Wolves | İY 1.5 Altı​ - 1.35

Leicester açısından Fofana’nın sakatlanması çok şanssız oldu. Üçlü savunmaya göre hazırlansalar da zaman zaman dörtlü anlayışa dönebilirler. Wolves, Nuno Esprito Santo sonrası nasıl olacak merak konusu. İlk yarı kontrollü geçer.

Hatay-Kasımpaşa​ | Gol Var - ​1.61

Hatay geçtiğimiz sezon en takdir edilesi futbol oluşumların birisi olarak dikkat çekti. Kasımpaşa üst profil hazırlık maçlarıyla kendini denedi. KG Var ideal bahis.

Barcelona-Sociedad​ | 1 - ​1.62

Barcelona açısından bu transfer dönemi hareketli geçti. Messi sonrası nasıl bir anlayış olacak merak konusu. Pedri ön planda olacaktır. Sociedad önünde Barcelona’nın ekstra motivasyonla olmasını bekliyorum. Kazanacaklardır.​

Newcastle-West Ham | Alt - ​1.75

Newcastle geçtiğimiz sezonun ikinci yarısı üstüne koyan bir ekipti. West Ham ise yılın flaş ekiplerinden birisi oldu. Moyes’un öğrencileri kontrollü oynarlar. Tercihim az golden yana.

Tottenham-Man.City​ | Gol Var - ​1.73

Tottenham açısından Nuno Esprito Santo hamlesi gerçekleşti. Savunmayı Romero takviyesi son derece olumlu. Sezon başında üst profil maçta Man.City’i ağırlayacaklar. Favori Pep’in öğrencileri olsa da KG Var daha ideal.

Y.Malatyaspor-Trabzon | ​2​ - 1.70

Yeni Malatya hazırlık döneminde istikrarlı sonuçlar almadı. Trabzon savunmada bazı basit hatalar dışında ümit verdi. Kalite farkı sonucu belirler. Trabzon kazanır.

Giresun- Galatasaray | ​2 - ​1.42

Galatasaray bu maça St.Johnstone deplasmanında elde ettiği 4-2’lik sonucun moraliyle geliyor. Giresun’un henüz eksikleri var. Bu maçta orta saha mücadelesinin üst düzey olmasını bekliyorum. Sonunda zor da olsa Galatasaray kazanacaktır.