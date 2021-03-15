Derleyen Kaan Karahan

2 Ağustos 1994 yılında İnegöl'de dünyaya gelen Sinan Kurumuş, 2006 yılında İnegölspor'da futbola başladı. 2008 yılında Fenerbahçe altyapı hocalarının dikkatini çeken forvet oyuncusu, 2009 yılında Ankaragücü'nün yolunu tuttu. 15 yaşında Başkent ekibine katılan Sinan, 18 yaşında profesyonel sözleşmeye imza attı ve Beşiktaş 'ın dikkatini çekti.

'Beşiktaş’ı seçmemdeki en büyük faktör Samet Aybaba'

Dönemin Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın ısrarıyla Siyah Beyazlı ekibe 360 bin TL bonservis bedeliyle transfer oldu.

O dönem kendisini birçok takımın istediğini açıklayan Sinan, tercihinde Samet Aybaba'nın rolü olduğunu vurgulamış ve ''Altyapıdayken beni çok isteyen takım vardı. Benim Beşiktaş’ı seçmemdeki en büyük faktör Samet Aybaba’dır. Çünkü gençlere verdiği önem belli. Bursa Merinos’tan Volkan Şen’i Bursaspor’a alıp büyük bir yıldız yaptı. Sercan Yıldırım gibi bir yeteneği alt yapıdan çıkartıp zirveye taşıdı. Umarım ben de o seviyeye ulaşırım” demişti.

'Belki yeni İlhan Mansız olurum diye düşündüm'

O dönem küçüklüğünde kendisine imansız Sinan denmesinin hikayesini anlatan Kurumuş, “İdolüm İlhan Mansız’dı ve babam bana 'İ. Mansız Sinan' diye forma yaptırmıştı. Aradaki nokta gözükmediği için mahallede benimle imansız Sinan diye dalga geçiliyordu. İlhan Mansız Ankaragücü’nde de top oynamıştı o yüzden bende belki yeni İlhan olurum diye düşündüm ve bunu herkesle paylaştım. Babam hasta Beşiktaşlıdır. Hatta adımı da futbolculuk döneminde Sinan Engin’i çok beğendiği için ‘Sinan’ koymuş.” şeklinde konuşmuştu.

26'yı seçti... İlhan Mansız detayı

Büyük umutlarla geldiği Beşiktaş'ta 26 numaralı formayı giyen Sinan, idolünün İlhan Mansız olduğunu açıklamıştı. Beşiktaş'ta 26 numarayla boy gösteren ve Siyah Beyazlı ekip ve Milli Takım'la büyük başarılara imza atan İlhan Mansız'ın numarasını alan Sinan, umduğunu bulamadı.

Hugo Almeida'nın yerine oyunda

1 Şubat 2013'te İnönü'de oynanan Karabükspor maçında kadroya alınan Sinan, Hugo Almeida'nın sakatlanması sonrası bir anda kendisini Beşiktaş forvetinde buldu. 16'da Almeida'nın yerine oyuna giren genç forvetin karşı karşıya kaldığı bir pozisyonda topu ağlara gönderememesi hala hafızalardaki yerini koruyor.

'Hem Sinan'ı hem de takımı kurtardık'

Bir sonraki hafta Elazığspor deplasmanında Samet Aybaba'nın 11'de görev verdiği 18'lik forvet, 39'da yerini Escude'ye bıraktı. Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü Elazığ deplasmanından 3-1 galip ayrılırken, 39'da Sinan'ı kenara alan Samet Aybaba, maç sonu “Oyundan aldığım isim Sinan veya başka isim de olabilir. Sinan uzun yıllar Türk futboluna hizmet edecek. Sadece Beşiktaş değil Milli Takım için de önemli isim olacak. Yaşı genç. Sabretmeliyiz. Sinan’ı değiştirerek hem kendisini hem de takımı kurtardık. Biz bir aileyiz benim futbolcuyu eleştirmem söz konusu değil hataları eleştiriyor ve bunu kamuoyu ile paylaşıyorum” şeklinde konuşmuştu.

Beşiktaş kariyeri 2 maç sürdü

Aybaba’nın takımın patronu olduğunu belirten Sinan Kurumuş ise ”Benim saha içindeki yaşadıklarımı en iyi o bilir. Oyundan alındığım için hiçbir zaman tepki gösterip küsmedim. Beşiktaş formasını giyip kulübede bile oturmak benim için gururdur. Ben saha içinde hata yapmadım. Ama taktiksel olarak çıkmam gerekliydi. Futbolcu haddini bilmeli. Taraftarlarımdan ve hocamdan hata yaptıysam özür diliyorum” demişti. 'Yeni İlhan Mansız' olarak Beşiktaş'a imza atan Sinan'ın Siyah Beyazlı ekip kariyeri bu maçla sona erdi.

Kiralık serüven başladı

2013 Nisan'da A2 Ligi'nde Göztepe ile oynanan maçta görev alan Sinan, sezon sonu Boluspor'a, devre arası Kahramanmaraşspor'a kiralandı. Bolu'da 2, Maraş'ta 7 maça çıkan Sinan, sadece 1 gol atabildi ve 2014/2015 sezonunda Misli.com 2. Lig ekibi Tepecik'in yolunu tuttu. İstanbul ekibi, ligde kalmayı son hafta garantilerken Sinan, 28 maçta 13 gol attı.

Bayrampaşa'da 24 maçta 8 gol

2015/2016'da Bayrampaşa'ya kiralanan Sinan, çıktığı 24 maçta 8 gol atabildi. 33 puan toplayabilen İstanbul ekibi, 16. sırada kaldı ve 3. Lig'in yolunu tuttu. Sinan Kurumuş'un ise o sezon Beşiktaş macerası resmen sona erdi.

Yeni bir başlangıç gerekiyordu...

2016/2017'de bonservisiyle Pendikspor'a transfer olan Sinan, çıktığı 27 lig maçında sadece 2 gol atabildi. Pendikspor, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu 44 puanla 10. sırada tamamlarken kariyeri düşüşe geçen Sinan için yeni bir başlangıç gerekiyordu.

Hatayspor'da gelen şampiyonluk

Bayrampaşa ve Pendikspor'da toplam 10 gol atabilen Sinan, 2017/2018'de Kırklarelispor'a transfer oldu. Yarım sezon geçirdiği Kırklareli'de 16 maçta 9 atan atan Sinan, devre arası ligin iddialı ekiplerinden Hatayspor'a katıldı.

Akdeniz ekibine çabuk uyum sağlayan ve 17 maçta 11 gol atan Sinan, gelen şampiyonlukta önemli bir rol oynadı. Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 76 puan toplayan Hatayspor, 1. Lig'e yükselirken Sinan'ı takımda tuttu.

Yeni durağı Manisa FK

2017/2018'de Hatayspor'la 1. Lig'de oynayan Sinan, 10 maçta 1 gol, 2 asistle skora katkı yaptı ve devre arasında Manisa FK'ya transfer oldu. Manisa, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta topladığı 62 puanla 3. sırada yer aldı ve Play-Off oynamaya hak kazandı. Çeyrek finalde Tuzlaspor'u eleyen ve yarı finalde Karagümrük'ün rakibi olan Manisa, güçlü rakibine diş geçiremedi.

Karagümrük duvarı

Bilal Aziz, Ramazan Civelek, Barış Özbek, Mehmet Batdal ve Erkan Zengin isimlere sahip olan Karagümrük'ü ilk maçta Erhan Kara'nın golüyle deviren Manisa, rövanşta ise Erkan Zengin ve Çağrı Ortakaya'nın gollerine engel olamadı. Karagümrük, finalde Sakaryaspor engelini de aşıp şampiyonluğa ulaşırken, Manisa'nın forveti Sinan, sezonu 9 golle tamamladı.

1. Lig'in kapısından döndüler

Manisa, 2019/2020 sezonuna şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek için iddialı transferlerle lige girdi. Siyah Beyazlı ekip, uzun süre lider götürdüğü ligde ilerleyen haftalarda düşüşe geçti ve Samsunspor'un gerisinde kaldı. Karadeniz ekibi 73 puanla sezonu şampiyon tamamlarken Manisa FK 63 puanla 2. sırada kaldı. Play-Off'un favori takımı olan Manisa, İnegöl ve Sancaktepe engelini aşsa da finalde Tuzlaspor'a kaybedince üst üste 2. kez yıkıldı.

Kariyer sezonu Çorum FK'da

26 maçta 9 atan Sinan'ın bir sonraki durağı Çorum FK oldu. 2020/2021 sezonuna 1. Lig hasretine son vermek için iddialı transferle giren Çorum FK, forvet hattını Sinan Kurumuş'a emanet etti. Kariyer sezonunu geçiren ve ligde çıktığı 25 maçta 24 gol atan Sinan, her geçen hafta form grafiğini yükseltmeye devam ediyor. Çorum tarihinin en önemli golcüleri arasında yer alan Salih Karahan'ın 28 gollük rekoruna göz koyan Sinan, takımının 1. Lig özlemini de dindirmek istiyor.

Salih Karahan'ın rekorunu kırmak istiyor

Henüz 26 yaşında olan ve 10 kulüpte boy gösteren, büyük umutlarla geldiği Beşiktaş'ta şanssızlıklar yaşayan, özellikle Misli.com 2. Lig'in aranan forveti olan Sinan, sergilediği performans ve attığı gollerle şu sıralar Çorum FK taraftarının sevgilisi.

Profesyonel liglerin en golcüsü

Şu sıralar profesyonel liglerin en golcü oyuncusu olan Sinan, 1992-1993 yılında Çorum formasıyla 28 golle takımını şampiyon yapan Salih Karahan'ın rekorunu kırmak istiyor. Sinan'ın Çorum tarihine geçmesi, Karadeniz ekibinin 1. Lig hasretine son vermesini ise kalan haftalarda alınacak sonuçlar ve atılacak goller belirleyecek.