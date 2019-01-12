125 kiloda Taha Akgül finale yükseldi

Büyük Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda 125 kiloda Taha Akgül finale yükseldi.

12 Ocak 2019, Cumartesi 21:52
- A +
125 kiloda Taha Akgül finale yükseldi

Çorum Belediyesi sponsorluğunda, Hitit Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Büyük Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda, 125 kiloda Taha Akgül finale yükseldi. Milli güreşçi yarın finalde Fatih Çakıroğlu ile karşı karşıya gelecek. 

Şampiyonada bugün gündüz seansında 57, 70, 97 ve 125 kilolarda eleme ve yarı final maçları yapıldı. Bu karşılaşmaların ardından finale yükselen güreşçiler şöyle: 

57 kilo: 

Ahmet Duman 

Ahmet Peker 

70 kilo: 

Mustafa Kaya 

Serhat Arslan 

97 kilo: 

Fatih Yaşarlı 

Baki Şahin 

125 kilo: 

Taha Akgül 

Fatih Çakıroğlu

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.