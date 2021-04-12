Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2671 olduğunu belirtilirken, 243 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 41.892.922 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 34.182 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 54.562 olarak açıklandı