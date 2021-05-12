Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 1.496 olduğunu belirtilirken, 232 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 50.058.648 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 43.821 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 13.029 olarak açıklandı.