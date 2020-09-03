Türk atletizm tarihinin efsane maratoncularından İsmail Akçay adına bu yıl 12’ncisi düzenlenecek İsmail Akçay Yol Koşusu’nun basın toplantısı Balıkesir’de düzenlendi. İsmail Akçay Parkı içindeki Millet Kıraathanesinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, yol koşusuna 7’si yabancı olmak üzere 380 sporcunun kayıt yaptırdığını söyledi. Avcı, bu sene genel klasmanda ilk 6’ya giren kadın ve erkek sporcular ile erkeklerde 9, kadınlarda 9 yaş kategorisinde başarı elde edecek 68 sporcuyu ödüllendireceklerini belirterek, "Dağıtılacak olan ödül tutarı yaklaşık 55 bin lira. Bu yıl yarışmamıza katılımı, Kovid-19 pandemi tedbirleri kapsamında 400 sporcu ile sınırlandırdık. An itibarıyla 373 Türk atlet ve 7 yabancı atlet olmak üzere 380 sporcu kayıt yaptırdı. Kayıt yaptıran sporcuların 75’i kadın 305’i erkektir." diye konuştu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da 6 Eylül’deki koşu için gerekli tüm önlemleri aldıklarını dile getirdi.

Pandemi süreci nedeniyle her kategoride yarışmaların yapılmayacağını aktaran Çintimar, şöyle konuştu:

"Devletimizin, Sağlık Bakanlığı’mızın ve İçişleri Bakanlığı’mızın almış olduğu kararlar çerçevesinde 18 yaş altı ve 65 yaş üstü olmasına rağmen biz bunu biraz daha genişleterek 18 yaş altı ve 59 yaş üstündeki kategorilerin bu yarışma içine alınmamasını ortak bir karar aldık. 9 kategoride bayan ve erkek olarak bu yarışmalar yapılacak. Yarışmaların start noktasında herkes aynı anda çıkış almayacak. Aralıklarla çıkış verilecek."

Çintimar, çipli sistemle koşulduğu için 15-20 kişi çıktıktan 30 saniye sonra diğer 15-20 kişinin çıkacağını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu şekilde bir start sistemi ile en azından insanların birbirine mesafe olarak arayı koyabilmek ve çıkış alanındaki bütün sporcular yarışmaya başlamadan önce çıkış alanına gelinceye kadar ve çıkıştan itibaren ilk 100 metreyi maske ile koşması noktasında ciddi bir telkinimiz var. Onu da inşallah uygulayacağız. Koşan adam mesafe anlamında birbirine 1 metreden fazla yaklaşamaz ama buna rağmen biz risk olmasın diye tedbirlerimizi uygulayacağız."

Hem organizasyon içindeki ekibin hem de belediyelerin gerekli çalışmaları yaptığını vurgulayan Çintimar, alınacak tedbirler kapsamında federasyon olarak ellerinden gelen tüm çabayı sarf edeceklerini vurguladı.

Toplantıda daha sonra Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile eski milli atlet İsmail Akçay da konuşma yaptı.