İstanbul’un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda A Milli Takım, 27 Kasım Cuma günü saat 19.00’da Hırvatistan ve 29 Kasım Pazar günü de saat 17.00’de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Yeni başantrenör Orhun Ene yönetiminde yarın kampa girerek çalışmalarına başlayacak olan millilerin aday kadrosu şu şekilde:
Ege Arar - Aliağa Petkim Spor
Doğuş Balbay - Anadolu Efes
Buğrahan Tuncer - Anadolu Efes
Shane Larkin - Anadolu Efes
Sertaç Şanlı - Anadolu Efes
Tolga Geçim - Anadolu Efes
Alperen Şengün - Beşiktaş JK
Şehmus Hazer - Beşiktaş JK
Berk Demir - Darüşşafaka Tekfen
Doğuş Özdemiroğlu - Darüşşafaka Tekfen
Metehan Akyel - Empera Halı Gaziantep Basketbol
Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko
Yiğit Arslan - Galatasaray
Metecan Birsen - Pınar Karşıyaka
Berkan Durmaz - TOFAŞ
Berk İbrahim Uğurlu - TOFAŞ
DHA