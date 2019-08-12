12 Dev Adam tam kadro sahada

Çin’in ev sahipliği yapacağı Basketbol Dünya Kupası’na sayıla günler kala coach Ufuk Sarıca yönetimindeki A Milli Takımımız, hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Geçen hafta ilk hazırlık maçında önce Fransa’yı ardından da Tunus’u mağlup etmeyi başaran Ay-Yıldızlı ekibimiz, şimdi de takıma Ersan İlyasova ile Wilbekin’in katılmasıyla tam kadro olarak yeni rakiplerinin karşısına çıkacak.

Millilerimiz, bugün saat 19.00’da Sinan Erdem’de Senegal’le karşı karşıya gelecek. Mücadele NTV’den canlı olarak yayınlanacak. Daha önceki iki hazırlık maçında Semih Erden ile Tolga Geçim sakatlıkları nedeniyle forma giyememişti. 31 Ağustos’ta başlayacak şampiyona öncesi Türkiye ayrıca, Sırbistan, Yunanistan ve İtalya’yla da karşılaşacak.