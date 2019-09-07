12 Dev Adam olimpiyat için sahada!

Dünya Kupası’nda gruptan çıkamayarak 1. turda istediği sonucu alamayan ve 2. tura kalamayan A Milli Basketbol Takımımız, klasman mücadelesinde olimpiyat elemeleri hakkı arayacak. İlk tur E Grubu’ndaki rakiplerinden Japonya ile birlikte klasman etabı O Grubu’nda yer alan milli takım, ilk maçını yarın TSİ 14.30’da F Grubu’nu son sırada bitiren Karadağ ile yapacak. Ay-Yıldızlı ekip, O Grubu’ndaki ikinci ve son maçını 9 Eylül Pazartesi günü Yeni Zelanda ile yaparak Dünya Kupası’nı tamamlayacak.

Dünya Kupası’na NBA damgası

31 Ağ ustos’ta başlayan Dünya Kupası’n da kariyerini NBA’de sürdüren ya da daha önce oy namış oy uncuların sayısı dikkat çekiyor. Tu rnuvada mücadel e eden milli takımların kadrolarında 54 aktif NBA oyuncusu bulunuyor. NBA’e seçilen ve önceden forma giymiş oy uncular da eklenince bu rakam 103’e ulaşıyor. 2014’teki organizasyonda bu sayı 92’ydi. Tu rnuvada Celtics’ten 6, Bucks ve Kings’ten 5, Grizzlies, Magic ve Spurs’ten ise 4 NBA oyuncusu var. ABD dışında kadrosunda en çok NBA oyuncusunu Fransa ve Sırbistan (5’e r) ile Avustralya ve İspanya (4’e r) bulunduruyor.