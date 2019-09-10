12 Dev Adam istediğini aldı

Milli Basketbol Takımımız, Dünya Kupası ikinci tur son maçında Yeni Zelanda ile Dongguan’da karşı karşıya geldi. İki takım da Olimpiyat Elemeleri’ni neredeyse garantilediği için formalite maçı havasında geçti mücadele... Türkiye, 18 farkla yenilse, Yeni Zelanda ise 28’le mağlup olsa bile elemelere gidecekti.

3 eksikle oynadık

Türkiye, Ersan, Furkan ve Sertaç’tan yoksun olarak maça çıktı. Melih ve Cedi neredeyse kaçırmadan oynadı, ilk periyot 31-26 lehimize bitti. Semih pota altında kupadaki en iyi oyununu çıkarırken, Cedi ve Melih atmaya devam etti. Wilbekin da devreye girince 42-36 öne geçen 12 Dev Adam, devreyi de 53-50 üstün tamamladı.

Fotu’ya kötü savunma

Ekibimiz 3. Periyodu da çok iyi oynadı. Eksik kadroya rağmen zaman zaman 5 kısa oynayan ve alan savunması yapan Türkiye, 59-50 ’lik skoru yakaladı. Ancak yorgunluk baş göstermesine rağmen Cedi’nin iyi oyunuyla periyot 77-74 lehimize sonuçlandı. Yeni Zelanda, son bölüme hızlı girdi. 5 dakikada 14 sayı üreten rakibimiz 90-85 öne geçti. Ama Türkiye, maçı bırakmadı. Cedi ve Wilbekin’le arka arkaya basketler bulan ekibimiz son hücumda 101-100 öne geçti. Fakat Fotu’yu çok kötü savunan Cedi, ardından da son hücumda çok da doğru olmayan bir tercih yapınca Yeni Zelanda salondan 102-101 galip ayrıldı. Milliler bu sonuca rağmen 2020 ’de Olimpiyat Elemesi oynamaya hak kazandı.