12 Dev Adam, Hollanda engeline takıldı

Birinci periyot karşılıklı sayılarla başladı. Hollanda adına kazanılan 12 sayının 10’u Charlon Kloff´tan geldi: 12-10. Milli takımda ise 3 sayı çizgisinin gerisinde Melih Mahmutoğlu ve pota altında Semih Erden sayı üreten isimler oldu. Periyot 18-17 Hollanda üstünlüğü ile geçildi. İkinci periyoda milli takım, Melih Mahmutoğlu’nun bulduğu sayılarla sayılar ile öne geçti: 24- 20. De Jong ile hızlı hücumları iyi kullanan Hollanda 29-26 öne geçse de 3 sayı çizgisinin gerisinden sayı üretmeye devam eden Melih, rakip takıma molayı aldırdı: 29- 29. Kalan dakikalar karşılıklı sayılarla geçti ve Hollanda Charlon Kloof´un 3´lüğü ile devreye 41-38 önde girdi.

Kloof’u tutamadık

Üçüncü periyoda milli takım iyi savunma yaparak başladı. Hücumda hata yapmayan milliler 54-50 öne geçti. Charlon Kloof´un faul atışlarıyla Hollanda beraberliği yakaladı ve periyot 54-54 sonuçlandı. Dördüncü periyodun ilk diliminde iyi savunma yapan milli takım hücumda ise istediği sayıları bulamadı. Maçın bitimine 2 dakika 45 saniye kala Hollanda 66-60 öne geçti. Hücumda Kloof´un sayılarına engel olamayan milliler, sahadan 72-65 mağlup ayrıldı. Öte yandan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.