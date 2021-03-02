12 Dev Adam, dünya sıralamasında 15. sıradaki yerini korudu

FIBA’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kıta içi şampiyonaların elemelerinde oynanan 5 ve 6. karşılaşmalar sonrası dünya sıralaması güncellendi. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri’ndeki son iki maçında İsveç’i 88-80, Hırvatistan’ı da 84-78 yenerek D Grubu’nu 3. bitiren ve finallere katılma hakkı kazanan Türkiye, 531,9 puanla yerini korudu.

Klasmanın ilk 3 sırasında değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD’yi, İspanya ve Avustralya takip etti.

İlk 10’daki en önemli değişiklik, Yunanistan’ın Fransa’yı geçerek 6. sıraya yükselmesi oldu. İtalya ise 2 basamak atlayarak 10’unculuğa yerleşti.

Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim

1 ABD 781,8 -

2 İspanya 721,3 -

3 Avustralya 667 -

4 Arjantin 662,4 -

5 Sırbistan 662 -

6 Yunanistan 658,4 1

7 Fransa 656 -1

8 Litvanya 634,6 -

9 Rusya 613,3 -

10 İtalya 596,4 2