12 Dev Adam, Ankara’da medya günü gerçekleştirdi

FIBA 2021 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Hollanda ve İsveç ile karşılaşacak A Milli Takım, medya gününde basın mensuplarıyla buluştu. TBF Üst Yönetici Ömer Onan, Hollanda’nın kapalı bir rakip olduğunu belirterek, "Oyuncular ve takım mantalitesi, sahada koydukları performans maçları kolay veya zora sokuyor. Hollanda'ya da bugün eğer siz gereken mücadeleyi yapmadığınız zaman, Hollanda da maça ortak olabilir. O açıdan bizim rakiplerin durumundan ziyade biz nasıl sahada olacağız, ne kadar mücadele edeceğiz, ne kadar verilen taktiğe uyacak arkadaşlar; bence bunlar daha önemli. Bu açıdan Hollanda ve İsveç maçı da önemli. Tabii İsveç maçına biraz daha tam kadro çıkabiliriz gibi duruyor, ona bakacağız” dedi.

"NBA OYUNCULARI GELEMİYOR"

Ersan, Furkan ve Cedi’nin milli takımda yer alamamaları konusuna değinen Onan, "NBA oyuncuları gelemiyor. Şunu da söyleyeyim; Larkin, Shane Larkin Türk oldu. Larkin gelecekti fakat sakatlandı, 10 gün yok. Scottie Wilbekin'i Euroleague maçları olduğu için takımların göndermesi kolay değil. Anadolu Efes de bizden izin istedi sakatlıklardan dolayı. Aynı güne maç geldiği için ve sakatlıkların çok olmasından dolayı Buğra ve Sertaç'a izin vereceğiz” diye konuştu.

EUROLEAGUE İLE FIBA AYNI GÜNE MAÇ KOYUYOR

Ömer Onan, Euroleague ile FIBA arasındaki çekişmeye değinerek, “Euroleague ile FIBA aynı güne maç koyuyor. Bu bizle alakalı bir şey değil. Anadolu Efes'in karşılaşmasından sonra Buğra ve Sertaç, milli takıma katılacaklar. Doğuş ve Melih hep bizimle olacak. Her zaman Ankara'da iyi bir atmosfer var. Ankara seyircisi salonu dolduruyor. Çok güzel bir görsel şölen oluyor, burada oynadığımız çoğu maçı kazanıyoruz. Aynı atmosferi bekliyorum” şeklinde konuştu.

UFUK SARICA: ELİMİZDEKİ KADRO İLE EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, ligdeki takımları düşündüklerini belirterek, “Sertaç ile Buğra cuma günü olmayacaklar. Ondan sonrası nasıl olacak şu anda ben de kestiremiyorum. Karışık bir süreç oluyor. Yeni arkadaşlarımız var, ilk defa A Milli Takım forması giyecek genç arkadaşlarımız var. Elimizdeki kadroyla en iyisini yapıp, bu iki maçı kazanmak için çabalayacağız. İnşallah her şey istediğimiz gibi gider” ifadelerini kullandı.

"Ersan, Furkan ve Cedi, milli takımda yoklar, eksikliklerini hissedecek misiniz" sorusuna Sarıca, "Bu saydığınız isimler önemli isimler. Bizle beraber o düzenin içinde olmuş isimler. Scottie yok, Larkin de yok. Devşirme oyuncularımızı da kullanamayacağız. Bu pencerede zaten NBA oyuncularımızı buraya getiremiyorduk. Genç arkadaşlarımız için de bu önemli bir fırsat. Eksiklikler hissedilecek ama sahada en iyisini yapmak zorundayız. Ankara'da bir sürü maç oynadık. Hepsini de kazandık, ben salonun dolacağına inanıyorum. Ankaralı basketbolseverlerin çok iyi destekleyeceğine inanıyorum” yanıtını verdi.

SEMİH ERDEN: ANKARA SEYİRCİSİ BİZİM İÇİN AYRI

A Milli Takım Kaptanı Semih Erden ise Ankara seyircisini maça davet ederek, “İnşallah kampımız güzel ve sakatlıksız geçer. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Önce Hollanda maçı, seyircimizin önünde oynuyoruz. Heyecan verici, umarım maçı en güzel şekilde tamamlayıp İsveç'e galibiyet için gideceğiz. Ankara seyircisi bizim için ayrı. Gerçekten her zaman her yerde milli takım destek görüyor ama Ankara seyircisi bizi çok iyi ateşliyor. Cuma günü maçımıza bekliyoruz” diye konuştu.