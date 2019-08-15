12 Dev Adam, Akropolis Turnuvası için Yunanistan’a gitti

FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan’da düzenlenecek Akropolis Turnuvası’na katılacak.

15 Ağustos 2019, Perşembe 23:50
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12 Dev Adam, Akropolis Turnuvası için Yunanistan’a gitti

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenecek 29’uncu Akropolis-EuroBank Uluslararası Turnuvası’nda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, İstanbul Havalimanı’ndan Atina’ya gitti ve günü turnuvanın oynanacağı Nikos Galis Olimpik Kapalı Spor Salonu'nda yaptığı tek antrenmanla tamamladı. 

Atina’da 19 Ağustos’a kadar devam edecek olan turnuvada milliler; Sırbistan, İtalya ve ev sahibi Yunanistan ile karşılaşacak. 

Kadroda A. Buğrahan Tuncer, Berk İbrahim Uğurlu, Berkan Durmaz, Cedi Osman, Doğuş Balbay, Ege Arar, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, J. Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Scott Jordan Wilbekin, Semih Erden, Sertaç Şanlı ve Yiğit Arslan yer aldı. 

Turnuvada maç programı ise şu şekilde: 

16 Ağustos Cuma

18.00 Sırbistan - Türkiye 

20.30 Yunanistan - İtalya 

17 Ağustos Cumartesi 

18.00 İtalya - Sırbistan 

20.30 Yunanistan - Türkiye 

18 Ağustos Pazar 

18.00 Türkiye - İtalya 

20.30 Yunanistan - Sırbistan 

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