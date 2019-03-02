12. adam zafere hazır!

Takım ne kadar kötü olursa olsun, Sarı- Lacivertli taraftarların desteği hiç bitmedi. Bu sezon 35 bin 652 seyirci ortalamasıyla Fenerbahçe bu alanda ligin zirvesinde. Üstelik sezonun ikinci yarısında bu sayı daha da artıyor. 12. adam, Rize maçı için satışa çıkartılan biletlere hücum etti. Sarı-Lacivertliler’de 40 bin kombine sahibi bulunuyor.

Taraftarlar, maça gidemeyecek olan kombine sahiplerinin biletlerini devretmeleri için sosyal medyada kenetlendi. Bu sayede, Rize karşısında en az 45 bin taraftarın tribünlerde olması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş karşısında 3-0’dan tarihi geri dönüşe imza atan takımlarını kutlamak, Rize’ye cehennemi yaşatmak ve müthiş bir destekle galibiyetin mimarı olmak için hazır.



