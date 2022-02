İddaa oyuncularına rehberlik edecek yorumları Fanatik yazarı Can Tongo hazırladı. Liglerde heyecan devam ederken, merak edilen karşılaşmalar, cazip oranları ve Can Tongo'nun özel analiziyle bu içerikte yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun yorumlarına mutlaka göz atın.

Montpellier-Lille alt 1.81

Son şampiyon Lille bu sene, geçen seneki performansından çok uzak. İki takım karşılaşınca çok gol izlemiyoruz, bu maçta da az gol izleyeceğimizi düşünüyorum. 2.5 alt bahsini çok mantıklı görüyorum.

Lyon-Nice Gol Var 1.61

Lyon evinde hiç de fena değil. Fakat deplasman takımı da gayet büyük oynuyor. Üçüncü sırada bulunuyorlar. Bu sebepten ötürü taraf bahsinden çok gole öneriyorum. Karşılıklı gol var diyorum.

M'Gladbach-Augsburg 1 1.56

M’Gladbach bu sene tam bir hayal kırıklığı. Bu maçla beraber çıkışa geçmeyi hedefliyorlar. Augsburg ise uzun yıllar sonunda ilk defa bu kadar istikrarsız. Hütter’in öğrencileri kazanır.

E.Frankfurt-Wolfsburg Gol Var 1.67

İstatistiklere baktığımızda bu iki takımın son 9 karşılaşmasında da iki taraftan da gol veya goller izlemişiz. Serinin devam edeceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol var bahsi isabetli bir seçim olacaktır.

Leverkusen-Stuttgart 1 1.37

Leverkusen son dönemde çok formda. M’Gladbach, Augsburg ve Dortmund karşısında arka arkaya gollü kazandılar. Stuttgart için çok etkisiz demek yanlış olmaz. Serinin devam edeceğini düşünüyorum, Leverkusen kazanır.

Galatasaray -Kayserispor 1 1.52

Ligde haftalardır galibiyet alamayan Galatasaray aradan sonra ilk kez taraftarının önüne çıkacak. Yeni transferler Pena, Pulgar ve Gomis’in ilk iç saha maçında Sarı-Kırmızılılar aradığı galibiyete yakın. Tercihim Galatasaray’dan yana.

Sivasspor -Y.Malatya 1

Malatyaspor bu sezon planlarının tam aksine kötü gitti. Kadro kalitesi yetersiz ve son sıraya demir attılar. Gaziantep deplasmanında farklı bir yenilgi alan Sivasspor kupada kazanarak moral buldu. Ev sahibi kazanır.

Kasımpaşa- Alanyaspor KG var

Son haftaların en formda iki takımı karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa kupada elenmiş olsa da ligin ilk yarısına oranla daha istikrarlı oynuyor. Alanya hücumda etkili. İki takım da gol bulur.

Monaco-Lorient 1 1.33

Monaco içeride çok formda ve üst sıralara yönelik bir oyun oynuyorlar. Golcüleri Ben Yedder istenilen ritmi yakaladı. Lorient'in şansı son derece az. Banko ev sahibi galibiyeti diyebilirim.

U.Berlin-Dortmund Gol Var 1.53

Berlin 4, Dortmund ise 2. sırada. İki takımın mücadeleleri genelde çok renkli ve bol gollü geçiyor. Haaland’ın da varlığı ve Dortmund savunmasını da düşününce KG Var demek mantıklı.

Metz-Marsilya 2 1.56

Metz son sıralara demir atmış ve pek ışık vermeyen Metz, Cengiz'li Marsilya'ya karşı mücadele edecek. Gol yollarında etkili Marsilya’nın bu deplasmanda üç puanı almasını bekliyorum.

Levante-Betis 2 1.88

Ev sahibi ekip bu sene bir türlü kabustan uyanamadı. Aksine deplasman takımı Betis ise çok iyi bir performans sergiliyor. özellikle Fekir çok formda diyebilirim. Deplasmanda da olsa Betis kazanır.

Espanyol-Barcelona 2 1.64

Barcelona Xavi ile şimdilik kabustan uyanmış gözüküyor. O eski güzel günleri yakalamanın peşindeler. Son Atletico galibiyeti ile de moralliler. Bu derbi maçında da güçlü bir oyunla kazanmasını bilirler.

Sociedad-Granada 1 1.38

Ev sahibi takım şu an 7. Sırada ve Avrupa potasını kovalıyor. Deplasman takımının kadro kalitesi daha düşük olduğu çok açık. İç saha avantajı ile Sociedad fırsatı tepmez.