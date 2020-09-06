11’de büyük değişim

Euro 2020 elemelerinde oynadığımız futbolla tüm dünyanın dikkatini çekmiş ve takdir kazanmıştık. Geniş bir oyuncu grubuna sahip oluşumuz nedeniyle her ismi kullanmaya çalışan teknik direktör Şenol Güneş, Macaristan karşısında da Mert Hakan, Emre Kılınç, Mert Müldür ve Ahmed Kutucu gibi isimleri 11’de sahaya sürdü. Ancak beklenmedik mağlubiyet sonrasında tecrübeli hoca, Sırbistan karşısına as kadro ile çıkmaya karar verdi.

Yeni gol silahı Cengiz

Uğurcan’ın iyi performansına rağmen kaleyi bu kez Mert Günok’a emanet etmeyi planlayan kurt hoca, defans dörtlüsünü Zeki, Merih,Çağlar ve Umut Meraş’la oluşturacak. Macarlar karşısında orta saha organize olamayan Ay- Yıldızlılarımız’da bu kez bu bölgede Okay, Mahmut ve İrfan Can görev yapacak. A Millilerimiz’in ileri uçta ise Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz’la gol arayacağı gelen haberler arasında.