119 kilometreyi 11 saatte koştu

Kapadokya’da 6.’sı düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail muhteşem bir organizasyon sonrası tamamladı. Kısa (38km) orta (68km) ve uzun (119km) parkur kategorilerinde gerçekleşen Ultra Trail’de son gün yapılan Çocuk Koşusu da büyük ilgi gördü.

2218 atletin katıldığı etkinlikte en çok merak edilen 119 km’lik koşusunda zaman limiti 24 saat olan yarışın birincisi, 11 saat 12 dakika 7 saniyelik derecesi ile Fransız Yannick Noel oldu.

Kadınlarda ise Avustralyalı Lou Clifton, 12 saat 41 dakika 32 saniyelik derecesi ile ipi göğüsledi.