110 milyon euroluk adam: Miralem Pjanic

Miralem Pjanic... Bosna Hersekli bir ailenin Lüksemburg'da büyüyen çocuğu. Futbol sevdası daha küçük yaşlardayken saf yeteneğiyle birleşince Metz altyapısında hikayesi başladı. A Takım'a yükselip 38 maça çıktığında ise artık herkesin dikkatini çeken bir orta saha oyuncusuydu. Adı birçok takımla anılan Bosnalı'yı Lyon 7.5 milyon Euro ödeyerek aldı ama gerçek değerini kavrayamadan Roma'ya 11.5'a sattı.

Altyapıda Luksemburg Milli Takımı forması giyen Miralem, A Milli için ülkesini tercih etti. Roma'da artık bir dünya yıldızı olma yolunda ilerliyordu. 185 maça 35 gol, 44 asistlik olağanüstü bir performans sığdırırken tabi ki Juventus yeni Pirlo gözüyle baktığı oyuncu için 32 milyon Euro'yu gözden çıkaracaktı. Juve'de de üst düzey futboluna devam edip kupalar kaldıran Pjanic tam 60 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Barcelona'nın yolunu tuttuğunda ise o artık bir süperstar'dı.

Amir ve Visça'dan tavsiyeler

Piyasa değeri 60 milyon Euro olan, geçen sezon Katalan devinde 30 maç oynayan bir ismin yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek olması kelimenin tam anlamıyla bir tarihi bir transfer başarısıdır. Elbette transferde Milli takımdan orta sahadaki partneri Konyalı Amir ve Edin Visca'nın da tavsiyeleriyle katkıları büyük.