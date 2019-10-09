11 yaşındaki Fevzi Dokumacı dünya ikincisi oldu

28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 2019 Ifma World Youth Muaythai Championships Dünya Muaythai Şampiyonasına 66 ülkeden 800’ün üzerinde sporcu katıldı. Minikler, yıldızlar ve gençler kategorisinde gerçekleştirilen müsabaka ilk milli olan Fevzi Dokumacı, Türkiye’nin gururu oldu. 34 kiloda müsabakalara katılan Fevzi Dokumacı, finale kadar yükseldi. Finalde Rus rakibine yenilince dünya birinciliğini kaçırmış oldu.

Elde edilen bu başarıdan dolayı gururlu ve mutlu olduklarını söyleyen Raks Spor Kulübü Yöneticisi Hülya İlbeyi, “Her zaman için sporcularımızın başarısından dolayı gurur duyduk. Kulüp olarak bu sporu İskenderun’da en iyi yerlere getirmek ve bu sporu duyurmak önceliğimiz oldu. Bunu da en iyi şekilde yaptığımıza da inanıyorum. Bunun en büyük göstergesi de katıldığımız her şampiyonada elde ettiğimiz derecelerdir. Küçük yaşta milli forma ile dünya ikinciliğini elde eden sporcumuz Fevzi Dokumacı’ya spor yaşamında başarılar dilerim” dedi.

Fevzi Dokumacı’nın Antrenörü Serdar Keskin de sporcusunun bu başarısını kutlarken, “Dünya şampiyonasına çok iyi hazırlandık. Fevzi Dokumacı önce Türkiye birinciliğini elde etti. Ardından da milli takım seçmelerinde da yeteneğini ortaya koydu ve milli formayı kaptı. Biz sporcumuzun yeteneğini biliyorduk ve ona yürekten inanıyorduk. Bu inancımızı boşa çıkarmadı ve 11 yaşında dünya ikincisi oldu” diye konuştu.

İHA