2020 Tokyo Olimpiyatları’na geri sayım devam ederken, mili atletlerimizin de baraj geçme mücadelesi devam ediyor...

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin (IAAF) yeni seçme sistemine göre hayli zorlaştırılan Olimpiyat barajları için yapılan yarışmalarda Türk atletler oldukça başarılı bir grafik ortaya koydu.

Yol yarışmalarında 1 Ocak, stadyum yarışmalarında ise 1 Mayıs’ta açılan kota alma sürecinde geride kalan sekiz aylık dönemde Türkiye’den tam 9 isim oyunları garantilemişti.

30’a yakın kota...

Son olarak 400 metre engellide Yasmani Copello ve 20 kilometre yürüyüşte Salih Korkmaz’ın barajı geçmesiyle bu rakam 11’e yükseldi.

Rio Olimpiyatları’nda 31 sporcu ile yarışan millilerimizin, 29 Haziran tarihine kadar sürecek kota periyodunda yine 30’a yakın kota alması bekleniyor.