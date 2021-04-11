Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 11 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 294.274 testle birlikte toplam test sayısı 41.591.854'e ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 2.548 hastayla birlikte 50.678 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 3.849.011’e çıktı. Can kaybı da 237 artarak 33.939’a yükseldi.

Verilere göre 30.194 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 3.331.411’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, ağır hasta sayısı da 2.824 oldu.