Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Olbia kentinde 6-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada 72 ülkeden 210 kadın ve 285 erkek sporcu madalya mücadelesi verecek.

Türkiye’yi tatamide 5 kadın ve 6 erkek judocu temsil edecek. Ferdi karşılaşmalardan sonra karma takımlar müsabakaları yapılacak.

Gençler Dünya Judo Şampiyonası’na katılacak milli sporcular ve müsabaka günleri şöyle:

Yarın:

Erkekler: Emirhan Karahan (60 kilo), Muhammed Demirel (66 kilo)

7 Ekim Perşembe:

Kadınlar: Hasret Bozkurt, Özlem Yıldız (57 kilo), Habibe Afyonlu, Ayten Mediha Yeksan (63 kilo)

Erkekler: Umalt Demirel (73 kilo)

8 Ekim Cuma

Erkekler: Ömer Kemal Aydın, Ahmet Çuhadar (90 kilo)

9 Ekim Cumartesi

Kadınlar: Hilal Öztürk ( 78 kilo)

Erkekler: Münir Ertuğ ( 100 kilo)

10 Ekim Pazar

Karma takımlar

AA