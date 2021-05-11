11 Mayıs koronavirüs tablosu...Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1582 coronavirüs hastası tespit edildiği, 278 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 43.589 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 14.497 olarak açıklandı
Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 1582 olduğunu belirtilirken, 278 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 49.830.456 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 43.589 olduğu kaydedildi.
Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 14.497 olarak açıklandı.