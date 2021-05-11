Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 1582 olduğunu belirtilirken, 278 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 49.830.456 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 43.589 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 14.497 olarak açıklandı.



