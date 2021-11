İddaa oyuncularına rehberlik edecek yorumları Can Tongo hazırladı. Dünya Kupası elemelerinde heyecan sürerken merak edilen karşılaşmalar, cazip oranları ve Can Tongo'nun özel analiziyle bu içerikte yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun yorumlarına mutlaka göz atın.

İrlanda-Portekiz 2 1.29

İrlanda matematiksel olarak hala daha Dünya Kupası’na katılma şansı olsa da imkansıza yakın. Portekiz son dönemde çıkışta. 5 maçta 5 galibiyet elde ettiler. Bu maçta da Sırbistan ile kıyasıya bir rekabet içinde olan Portekiz kazanır.

Gürcistan-İsveç Dep 1.5 üstü 1.59

Gürcistan bu maçta grup lideri İsveç’i konuk edecek. Gürcistan’ın son maçlarda kalesini gole kapatamıyor. İsveç çok takdir ettiğim bir futbol ülkesi. Bu maçta en az 2 gol bulurlar.

Yunanistan-İspanya Dep 1.5 üstü 1.59

Yunanistan açısından Bakasetas’ın yokluğu büyük problem. Milli takımın da merkezinde olan ofansif orta sahanın yokluğunda İspanya önünde şansları zor. İspanya’nın bu maçta 2 gol veya üzerinde bulacağı kanaatindeyim.

Rusya-G.Kıbrıs İY 1 1.41

Rusya uzun zaman sonra arka arkaya kazanarak 4 maçlık bir galibiyet serisine imza attı. Güney Kıbrıs son iki Malta maçında da kazanamayarak ne kadar gerilediğini gösterdi. Rusya ilk yarıdan maçı kazanacaktır.

Slovakya-Slovenya ÇŞ 0-2 1.42

İki takım arasında oynanan son 6 maçın 5’i 2.5 altı olarak sonuçlandı. Slovenya rakibine oranla çok daha kaliteli bir savunma hattına sahip. Slovakya bu maçta zorlanacaktır. Slovenya en kötü beraberliği alır.

Romanya-İzlanda 1 1.51

Romanya’nın genç nesli oldukça dikkat çekici. Galatasaray forması giyen Cicaldau ve Morutan’ın yanında iyi bir nesil geliyor. İzlanda önünde de fark yaratırlar.