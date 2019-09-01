11 Balkan ülkesi, Kemer Country'de buluşuyor
Binicilik dünyasının kalbi, Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen, ülke milli takımlarının da yarışacağı 11 Balkan ülkesinin katılımıyla Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşecek Balkan Şampiyonası’nda atacak!
1968 yılından beri senede bir kez düzenlenen Şampiyona’nın Türkiye’de gerçekleşecek Engel Atlama yarışmalarında Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Slovenya, Sırbistan ve Türkiye ile gerçekleşecek olan yarışmalarda 11 ülkeden 300 sporcu ve 440 at yarışacak.
Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından “04 - 08 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ‘Balkan Şampiyonası’, dünyanın önemli binicilerini İstanbul’da Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde ağırlayacak. Koru Sigorta, Qatar Airways, Alternatif Bank sponsorluğunda düzenlenecek olan yarışmaların destekçileri ise Alba Prestige, Atik, Işık Peyzaj, Radyo D ve Vansan. Bu önemli yarışmaların Medya Sponsorluğunu ise her yarışmada olduğu gibi Demirören Medya üstleniyor.
Kemer Country Club’ın uluslararası tesislerinde düzenlenecek dev organizasyonda Yıldızlar, Gençler, Genç Yetişkinler, Ustalar ve Kadınlar kategorilerinde hem takım hem de bireysel şampiyonlar belli olurken ayrıca Genç At Müsabakaları da düzenlenecek, Türkiye ise beş kategoride sahaya çıkacak.
Yıldız sporcularımıza uluslararası seviyede tecrübe kazandıracak organizasyonun Türkiye’de düzenlenmesiyle ülke tanıtımına da katkı sağlaması hedefleniyor. Daha önceki yıllarda da birçok kez değişik branşlarda Balkan Şampiyonası yarışmalarının düzenlendiği Kemer Country Atlı Spor tesislerinin alt yapısının yeterli olması, yarışma ve ısınma sahasının uluslararası standart kriterlerini karşılaması organizasyon için tercih edilme sebepleri arasında gösteriliyor.
Binicilikte seyir zevki en yüksek olan Engel Atlama Şampiyonası’nın keyfini yaşayacak olan davetliler; aynı zamanda Kemer Country Atlı Spor Kulübü ve DS Automobiles Türkiye işbirliği çerçevesinde festival alanına yeni nesil DS Automobiles modelleri ile shuttle hizmetinden faydalanacak. Ayrıca açılan DS Automobiles Türkiye standlarında DS 7 CROSSBACK ve DS 3 CROSSBACK modellerini yakından inceleme ve test etme imkanı da bulacaklar.
Yarışma Programı.
04 Eylül Çarşamba
Başlama Saati 15.00
Çocuklar / Yükseklik 100cm
Gençler ve Amazonlar / Yükseklik 110cm
Genç Biniciler ve Ustalar/ Yükseklik 120cm
05 Eylül Perşembe
Başlama saati 08.30
08:30 Amazons 1st Indivudal Qualifer / Yükseklik 120cm
10.50 Young Rider 1st Indivudal Qualifer / Yükseklik 130 cm
12.30 Seniors 1st Indivudal Qualifer / Yükseklik 140 cm
14.15 Children 1st Indivudal Qualifer / Yükseklik 115 cm
16.30 Junior 1st Indivudal Qualifer / Yükseklik 125 cm
18.20 Young Horses / Yükseklik 120 -125cm
06 Eylül Cuma
Başlama saati 08.30
08:30 Young Rider Competition 2nd + 3rd Indivudal Qualifer / Yükseklik 130cm
11.20 Qatar Airways Senior Team Competition 2nd + 3rd Indivudal Qualifer / Yükseklik 140 cm
15.00 Amazons Team Competition 2nd + 3rd Indivudal Qualifer / Yükseklik 125 cm
19.00 Young Horses / Yükseklik 120 cm
07 Eylül Cumartesi
Başlama saati 09.30
09:30Children Team Competition 2nd + 3rd Indivudal Qualifer / Yükseklik 115cm
13.15 Junior Team Competition 2nd + 3rd Indivudal Qualifer / Yükseklik 125 cm
17.00 Young Horses Final / Yükseklik 125-130 cm
08 Eylül Pazar
Başlama saati 08.30
08:30 Amazons GP & Indivudal final 4th Indivudal Qualifer / 125cm
11.00 Children GP & Indivudal final 4th Indivudal Qualifer / Yükseklik 120 cm
13.30 Junior GP & Indivudal final 4th Indivudal Qualifer / Yükseklik 130 cm
16.00 Young Rider GP & Indivudal final 4th Indivudal Qualifer / Yükseklik 135 cm
17.40 Alternatif Bank Seniors GP & Indivudal final 4th Indivudal Qualifer/ Yükseklik 145 cm