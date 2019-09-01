1968 yılından beri senede bir kez düzenlenen Şampiyona’nın Türkiye’de gerçekleşecek Engel Atlama yarışmalarında Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Slovenya, Sırbistan ve Türkiye ile gerçekleşecek olan yarışmalarda 11 ülkeden 300 sporcu ve 440 at yarışacak.

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından “04 - 08 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ‘Balkan Şampiyonası’, dünyanın önemli binicilerini İstanbul’da Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde ağırlayacak. Koru Sigorta, Qatar Airways, Alternatif Bank sponsorluğunda düzenlenecek olan yarışmaların destekçileri ise Alba Prestige, Atik, Işık Peyzaj, Radyo D ve Vansan. Bu önemli yarışmaların Medya Sponsorluğunu ise her yarışmada olduğu gibi Demirören Medya üstleniyor.

Kemer Country Club’ın uluslararası tesislerinde düzenlenecek dev organizasyonda Yıldızlar, Gençler, Genç Yetişkinler, Ustalar ve Kadınlar kategorilerinde hem takım hem de bireysel şampiyonlar belli olurken ayrıca Genç At Müsabakaları da düzenlenecek, Türkiye ise beş kategoride sahaya çıkacak.

Yıldız sporcularımıza uluslararası seviyede tecrübe kazandıracak organizasyonun Türkiye’de düzenlenmesiyle ülke tanıtımına da katkı sağlaması hedefleniyor. Daha önceki yıllarda da birçok kez değişik branşlarda Balkan Şampiyonası yarışmalarının düzenlendiği Kemer Country Atlı Spor tesislerinin alt yapısının yeterli olması, yarışma ve ısınma sahasının uluslararası standart kriterlerini karşılaması organizasyon için tercih edilme sebepleri arasında gösteriliyor.

Binicilikte seyir zevki en yüksek olan Engel Atlama Şampiyonası’nın keyfini yaşayacak olan davetliler; aynı zamanda Kemer Country Atlı Spor Kulübü ve DS Automobiles Türkiye işbirliği çerçevesinde festival alanına yeni nesil DS Automobiles modelleri ile shuttle hizmetinden faydalanacak. Ayrıca açılan DS Automobiles Türkiye standlarında DS 7 CROSSBACK ve DS 3 CROSSBACK modellerini yakından inceleme ve test etme imkanı da bulacaklar.

Yarışma Programı.





04 Eylül Çarşamba

Başlama Saati 15.00

Çocuklar / Yükseklik 100cm

Gençler ve Amazonlar / Yükseklik 110cm

Genç Biniciler ve Ustalar/ Yükseklik 120cm

05 Eylül Perşembe

Başlama saati 08.30

08:30 Amazons 1st Indivudal Qualifer / Yükseklik 120cm

10.50 Young Rider 1st Indivudal Qualifer / Yükseklik 130 cm

12.30 Seniors 1st Indivudal Qualifer / Yükseklik 140 cm

14.15 Children 1st Indivudal Qualifer / Yükseklik 115 cm

16.30 Junior 1st Indivudal Qualifer / Yükseklik 125 cm

18.20 Young Horses / Yükseklik 120 -125cm

06 Eylül Cuma

Başlama saati 08.30

08:30 Young Rider Competition 2nd + 3rd Indivudal Qualifer / Yükseklik 130cm

11.20 Qatar Airways Senior Team Competition 2nd + 3rd Indivudal Qualifer / Yükseklik 140 cm

15.00 Amazons Team Competition 2nd + 3rd Indivudal Qualifer / Yükseklik 125 cm

19.00 Young Horses / Yükseklik 120 cm





07 Eylül Cumartesi

Başlama saati 09.30

09:30Children Team Competition 2nd + 3rd Indivudal Qualifer / Yükseklik 115cm

13.15 Junior Team Competition 2nd + 3rd Indivudal Qualifer / Yükseklik 125 cm

17.00 Young Horses Final / Yükseklik 125-130 cm

08 Eylül Pazar

Başlama saati 08.30

08:30 Amazons GP & Indivudal final 4th Indivudal Qualifer / 125cm

11.00 Children GP & Indivudal final 4th Indivudal Qualifer / Yükseklik 120 cm

13.30 Junior GP & Indivudal final 4th Indivudal Qualifer / Yükseklik 130 cm

16.00 Young Rider GP & Indivudal final 4th Indivudal Qualifer / Yükseklik 135 cm

17.40 Alternatif Bank Seniors GP & Indivudal final 4th Indivudal Qualifer/ Yükseklik 145 cm