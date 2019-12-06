11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi finalinin açılış töreni yapıldı

Etlik Olimpik Yüzme Havuzu’nun ev sahipliği yaptığı organizasyonun 2. gün akşam seansı öncesi açılış seremonisi düzenlendi. Törene Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı. Minik yüzücülere başarılar dileyen Altınok, hem kadınlar hem de erkekler 4x100 metre bayrak disiplininde dereceye girenlere madalyalarını verdi.

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazanan Emre Sakçı’yla da telefon bağlantısı gerçekleştirildi. Milli sporcu, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, programında yer alan etkinliğe katılamadı.

Yaklaşık 1300 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyon, 8 Aralık Pazar günü sona erecek.

AA