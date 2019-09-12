Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekipleri 1074 Çankırıspor ile Kastamonu Özel İdare Kamu Hizmetleri mücadelesinde adeta gol yağmuru oldu. Maça baskılı başlayan Çankırı, 12’de Oğuzcan Coşkun ve 27’de Hakkı Tosun’un golleri ile 2-0 öne geçti. Kastamonu ekibi 38’de Oğulcan Erdul ile farkı 1’e indirse de ilk yarının son saniyesinde Ali Yakup sahneye çıktı: 3-1.

Çankırı ikicdi devreye de hızlı başladı. 58’de Abdurrahman Veli skoru 4-1’e getirdi. 73’te Hamza Tosun attığı golle Kastamonu’yu umutlandırsa da 87’de Hakkı Tosun sahneye çıktı. 32 yaşındaki forvet, kendisinin ikinci golünü attı: 5-2. Çankırı rahat bir skorla bir üst tura yükseldi.