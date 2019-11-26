106 liralık kuponuyla 41 bin lira kazandı!

Geçtiğimiz haftalarda 3 TL'ye 45 bin 333 TL kazanan Misli.com üyesinden sonra bu hafta da bir başka üye, 14 maçı bir araya getirip sistemli iddaa kuponu oynadı, 41 bin 72 lira kazandı!

3 TL'ye 45 bin 333 TL kazanan efsane kuponu merak ediyorsanız, aşağıdaki haberimize mutlaka göz atın...

14 MAÇLIK SİSTEM KUPONUYLA 41 BİN 72 LİRA KAZANDI!

Yeni iddaa dönemi sonrası Misli.com'da kazanan kişi sayısı arttı, her gün yeni bir iddaa hikayesi yazılmaya başladı ve ortaya çıkan efsane kuponlar görenleri şaşırtmaya devam ediyor!

Rusya'dan Brezilya'ya, Çin'den Uruguay'a, Endonezya'dan Azerbaycan'a...

14 maçlık iddaa kuponu yapan bir Misli.com üyesi, sistemde "12-13-14" işaretledi ve 106 liralık kuponundaki tüm tercihler tutunca 41 bin 72 liralık ikramiye kazandı!

Wuhan Zall kazanır dedi, ilk yarıdan 2-0 oldu...

"Defensor Sporting - Nacional" maçı karşılıklı gol olur dedi, 32. dakikada kazandı...

"Madura United - Bhayangkara" maçı üst olur dedi, 80. dakikada bildi...