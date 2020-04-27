105 TL değerindeki Total War: Shogun 2 ücretsiz oldu!

Corona virüs salgını sebebiyle evlere kapandığımız günlerde birçok kişi oyun oynayarak zamanını geçiriyor. Birçok oyun yapımcısı da insanlara moral vermesi amacıyla oyunlarını ücretsiz şekilde ya da indirimli olarak paylaşıyor. Bu vesileyle Total War: Shogun 2 adlı oyun 27 Nisan Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20:00’dan itibaren 1 Mayıs tarihine kadar ücretsiz oldu.

Buna ek olarak önümüzdeki hafta itibariyle Total War oyunlarında ve DLC’de yani ek paketlerinde yüzde 75’e varan indirimler olacak. İndirim kapsamında Total War: Three Kingdoms ve Rome: Total War haricindeki Total War oyunlarını oynayabileceksiniz. Ayrıca bu kampanyaya The Total War: Warhammer oyunları da girmiyor. Fakat bu oyunların şifrelerini ise Fanatical adlı sitede bulabilirsiniz. Oyunun birçok inceleme sitesinde 10 üzerinden 9’luk bir ortalamaya sahip olduğunu belirtelim.

Ünlü oyun incelemeleri yazarı Daniel Shannon bu oyun hakkında: “Shogun: Total War adlı oyun ilk çıktığı tarihte, Akira Kurosawa’nın samuray filmlerindeki destansı savaş sahnelerinde olduğumuzu hissettirmişti. Shogun 2’de hem karakterleri hem de savaş sahneleriyle Shogun’un ilk oyununun yeniden düzenlenmiş halinde oynamak gibi hissettiriyor. (ShiftDelete)