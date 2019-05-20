100 yıllık coşku!

Milli Mücadelenin 100. Yılı dün tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’da yaktığı bağımsızlık ateşinin 100. yılında kutlamaların merkezi Samsun’du. Tören sabah 07.30’da Atatürk Anıtı’nda başladı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Anıttaki törenin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da karaya adımını attığı nokta olan Tütün İskelesi’ndeki tören alanına geçildi. Deniz ve kara askerleri, 19 Mayıs 1919 tarihinde Milli Mücadele’yi başlatmak üzere karaya çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışını canlandırdı.

‘Şükranla anıyorum’

Tütün İskelesi’ndeki törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün, 19 Mayıs’ta Samsun’dan başlayarak 29 Ekim 2023’e kadar sürecek bir dizi 100’üncü yıl etkinliğine başlıyoruz. Her gün içeride ve dışarıda ülkemize kurulan bir tuzağı bozuyor, daha güçlü bir gelecek için azmimizi yeniliyoruz. 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim ruhu; 82 milyon nüfusuyla ülkemizin her köşesinde yaşıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını tazimle yad ediyorum. Anadolu’ya ayak bastığımız günden bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin bekası için gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bir asırdır ülkemizin kalkınması için emek veren herkesi şükranla anıyorum” dedi.

“19 Günde 19 Mayıs 2019” etkinliklere kapsamında 15 kişilik dragon bot sporcuları adına antrenör Zafer Benli, İstanbul’dan kürek çekerek Samsun’a getirdikleri Türk Bayrağı’nı, Piri Reis Gemisi ile gelen gençler de 81 ilin toprağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim etti.

Türk Yıldızları Solo Türk, 19 Mayıs’ta Samsun’da gösteri yaptı.

Dünya Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Samsun’da saygı dalışı yaptı.

Ankaralı 93 dağcı Milli Mücadele’nin 100. Yılı’nı, 2034 rakımlı başkentin en yüksek noktası Işık Dağı’nda kutladı.

Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı ilk yer olan Tütün İskelesi’ndeki törenlere katılım yüksek oldu, renkli görüntüler ortaya çıktı. Bandırma Vapuru’nu temsilen İstanbul’dan gelen Piri Reis Gemisi de açıkta demirledi.

Samsun’da ‘Bitmeyen Yolculuk’ 100. yıl etkinleri kapsamında uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu yapıldı. Yarışlara 600 sporcu katılırken, erkeklerde Kenya’dan Sang Benard Cheruiyot, kadınlarda ise aynı ülkeden Daisy Kimeli birinci oldu. Halk koşusunda kadınlarda Gülşen Kılınç, erkeklerde ise Jandarma Gücü adına yarışan Tahir Karakaya ilk sırayı aldı.