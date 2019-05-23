Milli mücadele ateşinin yakıldığı 19 Mayıs 1919’un 100. yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor. Kutlama kapsamında düzenlenen etkinlikler, sadece Gençlik Haftası’nda değil, yıl boyu devam ediyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma vapuruyla Samsun’a çıkışının ardından Anadolu’yu dolaşarak bağımsızlık yolunda ilk adımların atılması ve Cumhuriyetin ilanıyla neticelenen ulusal mücadelenin yüzüncü yılı, Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın öncülüğünde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs maratonu

Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Kulüpler Yarı Maratonu final müsabakaları, yaklaşık 600 sporcunun katılımıyla bağımsızlık mücadelesinin başladığı Samsun’da gerçekleştirildi. Tütün İskelesi mevkiinde oluşturulan parkurda yapılan koşu renkli görüntülere sahne oldu.

Selanik’ten Anıtkabir’e toprak

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk’ün doğduğu Selanik’teki evinin bahçesinden alınan toprak, 16 Mayıs’ta İpsala sınır kapısında Türk atletleri tarafından teslim alındı. 4 gün süren Atatürk’ü Anma ve Barış koşusu, 19 Mayıs tarihinde toprağın Anıtkabir’e teslim edilmesiyle tamamlandı.

Pedallar 100.Yıl için döndü

17 Mayıs’ta Rize’den start alan Uluslararası Yavuz Sultan Selim Karadeniz Bisiklet Turu, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Samsun-Çarşamba’da sonlandı. 76 sporcuyla başlayan 170 km’lik son etap renkli görüntülere sahne oldu.

Gebze'de eskrim şöleni

Türkiye Eskrim Federasyonu, 'U10-U12-U14 Gençlik Bayramı Açık Turnuvası' 16-19 Mayıs tarihlerinde Gebze'de gerçekleştirildi. Türkiye'nin 15 ilinden 700'e yakın eskrimciyi bir araya getiren turnuvada epe ve flöre branşlarında olmak üzere 12 farklı kategoride, 4 gün boyunca keyifli karşılaşmalara sahne oldu.

Dağcılar zirvelerde

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Türkiye Dağcılık Federasyonu faaliyet programında yer alan 100. yılında 19 Mayıs Erciyes Dağı Tırmanışı başarıyla tamamlandı. Ayrıca ülkemizin birçok dağında İl temsilcilikleri, kulüpler ve sporcuların katılımıyla tırmanışlar yapıldı.

Minikler buz üzerinde

Buz Hokeyi Federasyonu öncülüğünde Ankara’da bir araya gelen 20 kulüpten 400 sporcu, 3 gün boyunca 74 karşılaşmayla 19 Mayıs’ı kutladı.

Buz Pateni Kafilesi Samsun’da

100. yıl etkinlikleri kapsamında Samsun’a giden Türkiye Buz Pateni Federasyonu Kafilesi, Samsun İlkadım Buz Sporları Salonu’nda tüm branş sporcularının katıldığı bir gösteri gerçekleştirildi. Salonu dolduran Samsunlu vatandaşlar gösterileri ilgiyle izledi.

Milli cimnastikçiler İzmir’de beğeni topladı

İzmir'de renkli etkinliklerle kutlanan 100. yıl coşkusunun adresi Alsancak Cumhuriyet Meydanı oldu. Milli cimnastikçilerin sergilediği estetik gösteriler meydanı dolduran vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

İzciler çadırlarını ‘Milli Bilinç’ ile kurdu

İzcilik Federasyonu’nun çağrısına kulak veren gençler, “Samsun 19 Mayıs 100. yıl Uluslararası Milli Bilinç Kampı'nda toplandı. 16 Mayıs - 20 Mayıs tarihleri arasında Samsun Doğu Park’ta kurulan kampta 100.Yıl çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Judocular birçok ilde gösteri maçı düzenledi

Eskişehir, Kütahya ve Kars başta olmak üzere yurdun dört bir yanında tatamiye çıkan judocular İl etkinlikleri kapsamında gösteri maçlarına çıktılar. Okullarda, spor salonlarında ve kent meydanlarında gösteri düzenleyen judocular alanları dolduran vatandaşlar tarafından alkış aldı.

Atıcılar Kayseri’de hedefi vurdu

Etkinliklerin Kayseri ayağında Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu koordinesinde bir araya gelen atıcılar, İlk Hedef Akdeniz Kapalı Atış Poligonu'nda yapılan havalı tabanca turnuvasına katıldı. Kentin 4 üniversitesinden takımlar halinde öğrencilerin de katıldığı turnuvada, her yaş ve kategoriden dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.