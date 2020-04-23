23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kulüpler kutlamaya devam ediyor. Fenerbahçe Kulübü, her yıl 23 Nisan'da çocuklar için gerçekleştirdiği etkinliği bu sene korona virüs dolayısıyla yapamadı. Ülker Stadı'nda süslemeler yapan ve bayraklar asan Fenerbahçe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1. Meclis'in önünde çekilen fotoğrafını dev boyutlarda stada astı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı resmi sitesinden kutlayan Fenerbahçe, şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yıl dönümünü, çok özel ve anlamlı bir şekilde kutladı.

Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeyken çekilmiş fotoğrafının, 95 metre genişliğe, 35 metre yüksekliğe sahip, 520 kg ağırlığındaki pankartı; Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Maraton Tribünü’ne asıldı. Bu özel fotoğraf bugüne dek stadımıza asılan en büyük pankart olarak da kayıtlara geçti. Üretim ve dikimi 48 saat, basımı 24 saat süren; 6 kişilik dağcı ekibin yardımıyla 8 saatlik bir çalışmanın ardından stadımıza asılan pankartın önünde, Başkanımız Ali Koç ve Fenerbahçe Koleji öğrencileri Can Yığman ve Zeynep Canpolat’ın yer aldığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı video çekimi yapıldı."

Ali Koç: "Kalpleri bizimle olan milyonlar yanımızda"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için konuşan Zeynep Canpolat, "Ey Büyük Atatürk! Bugün 23 Nisan! Bizler, bugünün çocukları, yarının geleceğe yön verecek büyükleriyiz. Senin ışığında, geleceğe umutla bakar gözlerimiz" ifadelerini kullanırken, Can Yığman da "Bizlere armağan ettiğin dünyada eşi olmayan bayramımızı ve Meclisimizin açılışının 100. yılını kutlamak için, Fenerbahçemizin ve ülkemizin geleceği olarak buradayız" dedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise yaptığı konuşmada "Bugün, stadımıza bayramımızı kutlamak için geldik. Ve kalpleri bizimle olan milyonlar var yanımızda! Ne büyük onur, nasıl bir gurur. Bu fotoğraf; Atamızın önderliğinde, bağımsız Türk devletinin temel taşı, milli egemenliğimizin simgesi olan meclisimizin açıldığı gün. Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşaması ve çocuklarımıza eşsiz bir gelecek bırakmak için yaptı her şeyi. Minnettarız, bizim için, ülkemiz için yaptıklarına. Atam! Bizlere bıraktığın güzel ülkemizin geleceği, aydınlık yüzümüz olan çocuklarımıza; çocuklarımız bize emanet" ifadelerini kullandı. Çekilen videoda 8 farklı ülke ve 61 farklı şehirden Fenerbahçe Kulübü'ne ulaştırılan 3338 adet 23 Nisan videosunun da kolajı yer aldı.