Mesut Özil transferi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Fenerbahçeli taraftarlarlar Mesut'u taşıyan uçağın Londra'dan kalktıktan sonra nerede olduğunu dakika dakika takip ettiler. Uçuşlarla ilgili detaylı bilgiler veren flightradar24 sitesinde en çok takip edilen uçuş, 100 binden fazla kişiyle Mesut Özil'i Londra'dan İstanbul'a getiren KOC10 uçağının yolculuğu oldu.