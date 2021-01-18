100 binden fazla kişi Mesut Özil'in uçağını izliyor
Mesut Özil transfer haberi... Mesut Özil'in Londra'dan İstanbul'a olan yolculuğu da Fenerbahçeli taraftarların ilgisini çekti. 100 binden fazla kişi, yıldız oyuncuyu taşıyan uçağın nerede olduğunu an be an takip ediyor.
Mesut Özil transferi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Fenerbahçeli taraftarlarlar Mesut'u taşıyan uçağın Londra'dan kalktıktan sonra nerede olduğunu dakika dakika takip ettiler. Uçuşlarla ilgili detaylı bilgiler veren flightradar24 sitesinde en çok takip edilen uçuş, 100 binden fazla kişiyle Mesut Özil'i Londra'dan İstanbul'a getiren KOC10 uçağının yolculuğu oldu.