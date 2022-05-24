10. Yeşilay Bisiklet Turu, 70 ilde eş zamanlı gerçekleşti

Geleneksel hale gelen Yeşilay Bisiklet Turu, 10. kez düzenlendi. 70 ilde eş zamanlı gerçekleşen tura yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Yeşilay Bisiklet Turu’nun her geçen yıl yaygınlaştığını ve daha çok ilgi gördüğünü belirten Yeşilay Genel Müdürü M. Nurullah Atalan, “Spor ve hareketli yaşam bağımlılıklardan uzak bir yaşamın olmazsa olmazları arasında yer alıyor” dedi. Turun sonunda yapılan çekilişle 10 katılımcıya bisiklet hediye edildi.

Yeşilay’ın bu yıl 10’uncu kez düzenlediği Yeşilay Bisiklet Turu 70 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bisikletliler Derneği iş birliği ile birlikte düzenlenen etkinliğin İstanbul ayağında bisikletliler Tarihi Yarımada’da pedal çevirdi. Yoğun ilgi gören turun İstanbul ayağına yaklaşık 3 bin amatör ve profesyonel sporcu katıldı. Tur bu yıl “Yeşilay Varsa Hayat Var” sloganıyla gerçekleştirildi.

Sağlıklı yaşam alışkanlıkları içinde sporun çok önemli bir yeri olduğuna ve bu kapsamda spor etkinliklerine büyük önem verdiklerine değinen Yeşilay Genel Müdürü M. Nurullah Atalan şunları söyledi:

“Yeşilay olarak, bağımlılıklar ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile ilgili farkındalık oluşturmayı çok önemsiyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz projelerde sanatın, sporun, bilimin ışığında ilerliyoruz ve çalışmalarımızın sonuçlarından da memnuniyet duyuyoruz. Spor ve hareketli yaşam bağımlılıklardan uzak bir yaşamın olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Yeşilay Bisiklet Turu da 10 yıldır düzenlediğimiz ve her geçen yıl daha da yaygınlaşıp ilgi gören bir etkinliğimiz. Geçtiğimiz yıl pandemi koşullarıyla yapamadığımız turumuzu çok özlemiştik. Bugün buradaki katılımı gördüğümde amatör ve profesyonel sporcularımızın da en az bizim kadar özlediklerini görüyorum. Bisikletliler Derneğine ve bütün katılımcılarımıza ilgileri için teşekkür ediyor; bağımlılıklardan uzak ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmış bireyler için topluma ilham vereceğimize inanıyorum.”

10 katılımcı bisiklet sahibi oldu

Bisikletliler yaklaşık 3 saat boyunca Tarihi Yarımada’da pedal çevirdi. Katılımcılar Çatladıkapı, Yenikapı, Aksaray, Vatan Caddesi, Edirnekapı, Balat, Unkapanı Köprüsü, Eminönü rotasında ilerledi. Turun sonunda yapılan çekilişle katılımcılar arasından 10 kişiye bisiklet hediye edildi. Hediye bisikletler etkinlik sonunda düzenlenen ödül töreninde sahiplerine teslim edildi.