Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Karabük’ün Yenice ilçesinde düzenlenen 10. Ulusal Dağ Bisikleti Yarışları sona erdi. Yenice Kaymakamlığı ve Yenice Belediyesi tarafından organize edilen, Ihlamur Teras ve Yazıköy güzergahları arasında yapılan yarışlara, 10 kategoride 170 bisikletçi katıldı.

Yarışların sonunda büyük kadınlar kategorisinde Rafiye Başat, büyük erkeklerde Zeki Kaygısız, genç erkeklerde Samet Bulut, genç kızlarda Azize Bekar, yıldız kızlarda Funda Taşkın, yıldız erkek A kategorisinde Furkan Akçam, yıldız erkek B kategorisinde Mehmet Can, master 30’da Muammer Yıldız, master 40’da Emin Burak İzmirlioğlu ve master 50’de Mehmet Özdemir birinciliği elde etti.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin ve federasyon yetkilileri verdi.

Vali Gürel, yaptığı konuşmada, yarışları başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirtti. Yenice’nin tanıtımı açısından organizasyonun çok önemli olduğunu vurgulayan Gürel, "Bu tür etkinlikleri çoğaltacağız. Bu yıl kasım ayı içinde foto safari ve kısa film yarışmaları da olacak. Bölgemizi dünyaya tanıtmak için gayret göstereceğiz. Bu etkinlik için Federasyon ve yerel yönetime teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.