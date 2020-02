Şans oyunları günümüzde oldukça fazla değerlendiriliyor. Özellikle on numara, sayılar üzerinden yapılan tahmin kapsamında değerlendirilen bir oyundur. Sistemi oldukça basit olan on numara ülke çapında pek çok vatandaş tarafından yoğun şekilde oynanıyor. Herkesin oynayabileceği kadar basit sisteme sahip on numara oyunu, bu sebepten sürekli olarak ilgi görüyor.

On Numara Nasıl Oynanır?

On numara oyunu kolonlardan oluşur ve bu kolonlar içerisinde 1 ila 80 arasında numaralar yer alır. Oynamak isteyenlerin yapması gereken sadece bu kolonlar içerisine toplamda 10 tane rakam eklemektir. Ele alınan işaretleme ile beraber her pazartesi çekiliş gerçekleşir. Toplamda 22 topun dahil edildiği çekiliş içerisinde, eğer kolona eklenen numaraların 10 tanesi var ise kazanç elde edilir.

Tabii kural olarak en az 6 tane bilindiği takdirde de kazanç sağlanmaktadır. Sırası ile 7-8-9 ve 10 bilinmesi ile beraber kolunun kazandığı anlamı çıkarılır. Ayrıca eğer kolona yazılan rakamlar hiçbiri tutmazsa yine kupon kazanmış sayılıyor. Yani kolon içerisinde 1-2-3-4 ve 5 rakam bilinirse kazanç elde edilemez.

On Numara Çekilişleri Nasıl Gerçekleşir?

On numara çekilişleri her pazartesi gerçekleşmektedir. 22 tane top üzerinden yapılan çekiliş ile beraber kazananlar belli olur. Eğer o hafta hiç kazanan çıkmaz ise o zaman miktar diğer haftaya devrilir. Böylece elde edilecek kazanç daha fazla katlanmış olur. Eğer 10 bilen çıkmazsa verilen ikramiye, bir sonraki hafta kazanacak 10 rakam üzerinden kişi tüm ikramiyeyi elde eder.

On Numara Tutturmak - Kazanmak İçin Bilinmesi Gerekenler

On numara oyunu üzerinden kazanç elde edebilmek için bilinmesi gereken bazı temel hususlar bulunuyor. Elbette her ne kadar bu bir şans oyunu olsa dahi, bazı sistematik durumlar kazanma ihtimalini daha yüksek noktaya çıkarabilmektedir. En önemli unsur şüphesiz kombinasyon sistemidir.

Yani seçilmiş belli rakamlar üzerinden bazıları ortak şekilde alınarak, farklı rakamlar ile sürekli değiştirilmek suretiyle kupon hazırlamaktır. Böylece kolonlar arasından tutan aynı rakamlar elde edilebilir. Bu da birden fazla kuponu tutmasına imkan sağlar.

Diğer taraftan birbirine çok yakın rakamlar dikkate alınmamalıdır. Çünkü genelde rakamlar birbirinden ayrı ve uzak şekilde çıkmaktadır. En önemlisi birden fazla kupon yapılmasıdır. Böylece ne kadar çok kupon yaparsınız kazanma şansınız o kadar artar. Yapılan kuponlar içerisinde farklı rakamları da ele alarak bu şekil üzerinden de şans elde edebilirsiniz.

On Numara Kazanç Sistemi Nedir?

Farklı bir sisteme sahip olan on numara üzerinden kazanç elde etmek aslında çok zor değil. Çünkü değişik sistemler üzerinden belli başlı rakamlar tutturularak kazanma imkanı sağlanmaktadır.

- 10 tane rakamın tutması,

- 9 tane rakamın tutması,

- 8 tane rakamın tutması,

- 7 tane rakamın tutması,

- 6 tane rakamın tutması,

- Hiç rakamın tutmaması,

Görüldüğü gibi yapılan kupon üzerinde hiçbir rakamın tutmaması üzerinden de kazanç sağlanmaktadır. Ancak 1-2-3-4 ve 5 üzerinden rakamların tuttuğu kuponlar kaybetmiş sayılır. O yüzden ya en az 6 rakamın tutması gerekiyor ya da çıkan herhangi bir rakamın kupon üzerinde yer almaması gerekiyor.

On Numara Kazancı Nereden Alınır?

Sayıların bilinmesine bağlı olarak elde edilen kazançlar değişkenlik göstermektedir. Bu sayede kazanılan kupon hem bayilerden hem de Milli Piyango İdaresi şubeleri üzerinden alınabilir. Genelde hiç sayı bilmeyenler ya da 6 ve 7 rakamlarını tutturanlar bayilere gitmelidir. Ancak 8 ve 9 bilenler hem bayilerden hem de Milli Piyango idaresinde elde ettiği kazancı alabilir. On tutturanlar ise sadece MPİ üzerinden kuponu bozdurabilir.