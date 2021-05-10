Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 1734 olduğunu belirtilirken, 282 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 49.604.004 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 43.311 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 13.604 olarak açıklandı.