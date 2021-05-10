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10 Mayıs koronavirüs tablosu...Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları

Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1734 coronavirüs hastası tespit edildiği, 282 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 43.311 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 13.604 olarak açıklandı

10 Mayıs 2021, Pazartesi 20:07 Son Güncelleme:
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10 Mayıs koronavirüs tablosu...Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları

Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 1734 olduğunu belirtilirken, 282 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 49.604.004 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 43.311 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 13.604 olarak açıklandı.

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