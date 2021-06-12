10 maçta yediğimizi 1 maçta yedik

Türkiye, EURO 2020 Elemeleri’nde H Grubu’nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Andorra ve Moldova’ya karşı mücadele etmişti. Ay-Yıldızlılar, oynadığı 10 karşılaşmanın sadece 2’sinde gol yemiş, toplamda 3 kez topu filelerimizde görmüştü. Savunmamız hem takım hem de bireysel anlamda en güçlü yönümüz olmuştu. Ancak elemelerde 10 maçta yediğimiz kadar golü, dün İtalya karşısında tek mücadelede yedik.

Şansımızı kıramadık

Ay-Yıldızlılar, İtalya ile 11. kez kozlarını paylaştı. Dünkü maça kadar oynanan 10 karşılşamanın 7’sini kaybedip, 3’ünde berabere kalmıştık. EURO 2020’de bir ilki başarıp Gök Mavililer’i yenmek için sahaya çıktık ama sonuç yine hüsran oldu. İtalya’ya karşı şanssızlığımızı kıramadık. Ayrıca yine bir Avrupa Şampiyonası’nda grup etabına (EURO 96- Hırvatistan 0-1, EURO 2000-İtalya 1-2, EURO 2008- Portekiz 0-2, EURO 2016-Hırvatistan 0-1) mağlubiyetle başlamış olduk.