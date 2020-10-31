10 maç 44 gol!

2015-2016 sezonundan bu yana oynadıkları maçlarda yüksek skorlar çıkan Trabzonspor ile Kasımpaşa bir kez daha izleyenlere keyif veren bir mücadelede karşılaştı. İki takımın son 5 yılda aralarında yaptıkları 9 maçta fileler tam 37 kez sallanmıştı. Dün gece de gol yağmuru devam etti. Açılışı 8'de Mickael Tirpan'ın füzesiyle yapan Kasımpaşa'ya devre bitmeden Trabzonspor 3 golle karşılık verdi. Paşa 42'de Yusuf'la bir kez daha ağları buldu.

İkinci kez kez 7 gol

Temponun bir an düşmediği karşılaşmanın ilk yarısında 5 gol oldu, ikinci devrede de iki kalede ataklar vardı. Kasımpaşa 58'de gole bir kez daha yaklaştı ama Aytaç Kara'nın penaltı vruuşunda kaleci Uğurcan Çakır gol izni vermedi. Paşa 87'de Edgar'ın kendi kalesine attığı golle sokru dengeledi, uzatmada da Koita, Paşa'ya 3 puanı getirdi. İki ekibin aralarındaki son 10 maçta fileler 44 kez havalanırken bu süreçte ilk kez bir maçta 7 gol oldu.