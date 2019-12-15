10 kişi de ‘Güçlü’!

Mustafa Kaplan yönetiminde geçen sezonun ikinci yarısında gösterdiği başarılı çıkışla ligde kalmayı başaran Ankaragücü yine direniyor. Transfer tahtasını açamayan ve sezon başında kadrosunu güçlendiremeyen Başkent ekibi, 15 maçta yalnızca 9 puan toplayabilmişti. Sarı- Lacivertliler, Galatasaray’la berabere kalarak galibiyet hasretini 9 maça çıkardı ama Türk Telekom Stadı’ndan alınan 1 puan umutları yeşertti.

Teknik direktör Mustafa Kaplan’ın taktiklerine maç boyunca sadık kalan oyuncular, 2-0 geriye düşmelerine, 10 kişi kalmalarına rağmen pes etmedi. İlhan’ın penaltısıyla farkı 1’e indiren Sarı- Lacivertliler, Kitsiou’nun golüyle puanı kaptı.

Tam 7 savunmacı

Ankaragücü, Galatasaray karşısında tam 7 savunmacıyla sahadaydı. Kulusic, Alihan, Pazdan, Kitsiou, Cebrail, Pinto ve Faty gibi defansif oyuncularla kale önüne adeta otobüs çeken Başkent ekibi, hızlı ataklarla sonuca gitmeye çalıştı. 10 puana ulaşan Mustafa Kaplan’ın takımı bu sonuçla umutlarını yeşertirken yönetimin transfer tahtasını devre arasında açmak için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.

Gecenin yıldızı İlhan Parlak

Ankaragücü’nün 32 yaşındaki forveti İlhan Parlak, geceye damga vuran isim oldu. Tecrübeli oyuncu takımını umutlandıran penaltı golünü atarak fitili ateşledi. İkinci golde ise takım arkadaşı Kitsiou’ya asist yaptı. Elde edilen 1 puanda başrol oynayan İlhan Parlak, “Son ana kadar savaştık ve hak ettiğimiz puanı aldık” ifadeleriyle geceyi özetlerken şunları söyledi: “Bu tip maçlar geri dönüş maçı olabilir. Kazandığımız topları iyi kullanmak istedik. Kontralar yakaladık ama ilk yarı değerlendiremedik. 2-0’dan sonra 10 kişi kaldık ama ümidimizi kaybetmedik. Çevirebiliriz dedik.”

Mustafa Kaplan: Hakkı beraberlik!

Başkent ekibinin hocası Mustafa Kaplan, erken öne geçebileceklerini vurgularken oyuncularını tebrik etti. “Arkada 3’lüye döndük. Forveti çiftledik. Kaybedebilirdik de ama puan aldık” diyen Kaplan, “Taraftarımızı mutlu ettik. Bu maç bir mucize eseri. Takımımız çok iyi mücadele etti. Alternatif sıkıntımız olmasa daha da iyi olurduk. Son derece mutluyum. Maçın hakkı beraberlikti bana göre de. İyi bir sonuç aldık” sözlerini sarf etti.

Korcan Çelikay: Çıkış maçımız!

Başkent ekibinin kalecisi Korcan Çelikay, Bu alınan 1 puan bizim için çok değerli. Haftalardır puan alamıyorduk. Psikolojik olarak zor günler. Ancak bu puan bizim için bir çıkış olabilir. 10 kişi kalmamız da etkiledi ama herkes çok istedi. 2-0’dan dönüş olmasına sevindik” dedi ve sözlerini şöyle bitirdi: “Kalan 2 maçtan da puanlar alıp iyi bir yerde bitirmek istiyoruz.”

‘İnanmayı hiç bırakmadık’

Ankaragücü’nün başarılı stoperi Kulusic, “Takım için mücadele ediyoruz. Bu puan bizim için çıkış noktası olabilir. Çok önemli bir puan kazandık. 2-0 geriye düştük ama 2 gol bulduk. Çünkü inancımızı hiç kaybetmedik. İnandık ve kenetlendik” ifadeleriyle maçı yorumladı.