10 kilometrelik Hapimag Maratonu nefes kesti

Yalnızca Türkiye’de değil, Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler arasında da en kapsamlı yüzme yarışı olan Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, binlerce sporcu ve sporseveri bir araya getirdi. Ege Bölgesi’nin kapasite olarak en büyük turizm tesislerinden biri olan Hapimag Resort Sea Garden Bodrum’un ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyona farklı kategorilerde birçok yarışa sahne oldu.

Carina Bruwer damga vurdu

Tüm yarışlarıyla keyifli bir mücadeleye sahne olan şampiyonanın en çekişmeli müsabakası 10 kilometrelik Hapimag Maratonu oldu. Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’un sponsorluğunda düzenlenen 10 kilometrelik maratonu kadınlarda etkileyici performansıyla Carina Bruwer kazanırken, erkeklerde Emrah Özsevim birinciliği elde etti. Yarışmanın ardından şampiyona ile ilgili bir açıklama yapan Bruwer, “Geçmişte daha uzun mesafeler yüzdüm ama 10 kilometrelik Hapimag Maratonu gerçekten zorlu geçti. Karaada rotasını yüzerek keşfetmek benzersiz bir deneyim oldu. Böyle güzel bir doğada üstelik uluslararası bir yarışmada yer almak benim adıma büyük bir mutluluk. Kazanmak ise bu mutluluğu taçlandırdı. Organizasyonu kusursuz hale getiren tüm yarışmacı, seyirci ve yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

‘Desteğimiz sürecek’

Renkli görüntülerin ve kıyasıya mücadelenin yaşandığı şampiyona ile ilgili açıklama yapan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum Genel Müdürü Kerem Demirkol, “Tesisimiz her zaman spor, sanat ve kültür alanında etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edecek. Uluslararası Aquamasters Yüzme Şampiyonası da bu etkinliklerin en değerlilerinden biri konumunda. Bu büyük organizasyonu başarıyla tamamlamaktan dolayı keyifliyiz. Sadece dereceye giren sporcuları değil, burada olan tüm katılımcıları ve sporseverleri de yürekten kutluyorum” dedi.

Etkileyici performanslar

10 kilometrelik zorlu Hapimag Maratonu’nda kadınlarda Carina Bruwer 2.44.58’lik dereceyle birinci oldu. İkinci Deniz Kayadelen 2.57.09’lık derece elde ederken, üçüncü olan Viktoriya Üçüncü 3.22.46’lık zamanla yarışı tamamladı. Erkeklerde birinciliği 2.33.03’lük dereceyle Emrah Özsevim kazandı. İkinci 2.37.44’lük zamanla Bekir Emrah Gemicioğlu olurken, üçüncülüğü 2.39.38’lik süreyle Dursun Saru elde etti.