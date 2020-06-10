10 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! Süper Piyango çekiliş sonuçları
Milli Piyango tarafından yeni olarak piyasaya sürülen Süper Piyango oyununa ilgi büyük. Çeyrek, yarım ve tam bilet ayrımı yapılmayan yeni piyango oyununda biletler 3 TL’den satılıyor. Kısa sürede vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Süper Piyango'da 10 Haziran çekiliş sonuçları açıklandı. Türkiye’nin yasal şans oyunları sitesi www.misli.com ‘dan 3 TL’ye bilet alarak katılabileceğiniz Süper Piyango’da devir yapılmıyor. Süper Piyango sonuçları ve Süper Piyango'ya dair her şey haberimizde.
Son dakika haberi... Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe konularak günlük olarak belirli sayıda oluşturulan biletlerle çekilişine dahil olunabilen MPİ Süper Piyango’da 10 Haziran Pazartesi çekiliş sonuçları açıklandı. Her akşam düzenlenen çekilişle büyük ödül sahibini buluyor. MPİ'den yapılan son duyuruda ise büyük ödül miktarının değiştiği ve her gün 1 kişiye 500 bin TL, her gün 50 kişiye bin TL ve 3 amorti ödülü dağıtılacağı açıklandı. Biletler sanal bayilerden alınabiliyor.
10 HAZİRAN SÜPER PİYANGO SONUÇLARI
500000 TL ikramiye kazanan numaralar
029262 224224 366085 394765 458226
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
000426 030996 034526 040684 046511 062676
076710 078174 079611 099667 115033 132746
138870 139477 151039 166427 166736 167633
171289 176822 186821 194079 197961 199670
201156 202138 205184 210763 218562 224164
267549 292083 334975 346243 346915 349728
378089 398036 398490 405843 421843 431522
434316 442358 454684 458805 474608 480124
489032 493749
Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar
1
SÜPER PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
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İşte Süper Piyango’nun detayları;
- Her gün 1 kişi 500 bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazanacak
- 50 kişi bin TL teselli kazanırken, 3 TL’lik amortiler de olacak
- Günün kazananları her gece saat 22:15’te yapılacak olan çekililşe belirlenecek
- Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak
- Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak
- Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak
- Süper Piyango’da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek
- Süper Piyango 6 top üzerinden çekiliş yapılacak
Süper Piyango nedir, nasıl oynanır?
Süper Piyango nedir sorusunun yanıtı; Milli Piyango İdaresi tarafından hergün çekilişi yapılan ve hergün bir kişiye 1 milyon TL ikramiye veren, ikinci ikramiye 100 bin TL olan ve 1 amorti kazandıran şans oyununa denir.
Süper Piyango nasıl oynanır sorusunun yanıtı ise; Milli Piyango İdaresi sanal bayi üzerinden bilet alınabiliyor. Bilet bedeli 3 TL olarak belirlenmiştir.