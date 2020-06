Son dakika haberi... Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe konularak günlük olarak belirli sayıda oluşturulan biletlerle çekilişine dahil olunabilen MPİ Süper Piyango’da 10 Haziran Pazartesi çekiliş sonuçları açıklandı. Her akşam düzenlenen çekilişle büyük ödül sahibini buluyor. MPİ'den yapılan son duyuruda ise büyük ödül miktarının değiştiği ve her gün 1 kişiye 500 bin TL, her gün 50 kişiye bin TL ve 3 amorti ödülü dağıtılacağı açıklandı. Biletler sanal bayilerden alınabiliyor.

10 HAZİRAN SÜPER PİYANGO SONUÇLARI

500000 TL ikramiye kazanan numaralar

029262 224224 366085 394765 458226

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

000426 030996 034526 040684 046511 062676

076710 078174 079611 099667 115033 132746

138870 139477 151039 166427 166736 167633

171289 176822 186821 194079 197961 199670

201156 202138 205184 210763 218562 224164

267549 292083 334975 346243 346915 349728

378089 398036 398490 405843 421843 431522

434316 442358 454684 458805 474608 480124

489032 493749

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

1

İşte Süper Piyango’nun detayları;

- Her gün 1 kişi 500 bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazanacak

- 50 kişi bin TL teselli kazanırken, 3 TL’lik amortiler de olacak

- Günün kazananları her gece saat 22:15’te yapılacak olan çekililşe belirlenecek

- Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak

- Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak

- Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak

- Süper Piyango’da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek

- Süper Piyango 6 top üzerinden çekiliş yapılacak

Süper Piyango nedir, nasıl oynanır?

Süper Piyango nedir sorusunun yanıtı; Milli Piyango İdaresi tarafından hergün çekilişi yapılan ve hergün bir kişiye 1 milyon TL ikramiye veren, ikinci ikramiye 100 bin TL olan ve 1 amorti kazandıran şans oyununa denir.

Süper Piyango nasıl oynanır sorusunun yanıtı ise; Milli Piyango İdaresi sanal bayi üzerinden bilet alınabiliyor. Bilet bedeli 3 TL olarak belirlenmiştir.