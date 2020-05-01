10 bin kulübe, 1 milyon maske

Koronavirüs nedeniyle sporda amatör camialar da zor günler geçiriyor. Ancak Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, bu süreçte önemli bir hareketin altına imza attı. Toplamda 10 bin kulübün yanı sıra hakemler, saha komiserleri ve kulüp çalışanlarına maske dağıtıldı. Buna göre dağıtılan maske sayısının 1 milyon olduğu açıklandı. Konuyla ilgili konuşan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez ise, “Tüm paydaşlarımıza maskeleri ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

‘Gün birlik günü’

Amatör kulüplere desteklerini sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Düşmez, “TFF ve TASKK olarak sponsorumuza çok teşekkür ediyorum. Üyemiz olan herkese yardım etmeye devam edeceğiz. Bu günlük birlik günüdür. Amatör camialar olarak bu zor günleri beraber aşacağız. Her durumda birlik ve beraberliğe vurgu yapıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.