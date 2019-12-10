10 Aralık NBA maçları hangi kanalda ve ne zaman yayınlanıyor?

Nba’de 10 Aralık gecesi salıyı çarşambaya bağlayan gece 4 karşılaşma oynanacak. TSİ 03:00’te başlayacak olan günün programı 06:00’da oynanacak maçla son bulacak. Gecenin ilk maçı Charlotte Hornets ile Washington Wizards arasında oynanacak. TSİ 03:00’te başlayacak olan mücadelede ev sahibi Charlotte’ta Marvin Williams’ın sakatlığı bulunurken, konuk ekip Washington’da John Wall,, Thomas Bryant, Jordan McRAe, C.J. Miles ve Isaiah Thomas sakatlığı nedeniyle parkede yer alamayacak. Charlote Hornets aldığı 9 galibiyetle doğu konferansının 10. Sırasında yer alırken, Washington Wizards yalnızca 7 galibiyet alarak 12. Sırada yer alıyor.

TSİ 04:00’te ise gecenin en önemli maçı oynanacak. Doğu ve batı konferansının 4. Sırasında yer alan Philadelphia 76ers ve Denver Nuggets’ın karşılaşacağı mücadele S Sport’tan naklen yayınlanacak. Doğu konferansında 17 galibiyet 7 mağlubiyetle 3. Sırada yer alan ev sahibi ekip Philladelphia’da sakatlığı devam eden Josh Richardson ve Zhaire Smith forma giyemeyecek. Aldığı 14 galibiyet 7 mağlubiyetle batı konferansının 4. Sırasında yer alan deplasman ekibi Denver Nuggets’ta ise sakat oyuncu bulunmuyor.

Gecenin Tüm Maçları:

03:00 Charlotte Hornets – Washington Wizards

04:00 Philadelphia 76ers – Denver Nuggets

04:00 Miami Heat – Atlanta Hawks

06:00 Portland Trail Blazers – New York Knicks

Hangi Kanalda Yayınlanacak?

NBA’de oynanacak gecenin maçlarından Philladelphia 76ers – Denver Nuggets maçı televizyonda yayınlanacak. TSİ 03:00’te başlayacak olan mücadele S Sport’tan naklen yayınlanacak.

OYNANACAK OLAN DİĞER MAÇLARIN TAKİBİNİ İSE BURADAN YAPABİLİRSİNİZ!

Nihat Uzel’den 4 maçlık Mini Yorum:

Bu gece yalnızca 4 maç oynanacağı için hepsine bir tahminde bulunacağım. İlk olarak önereceğim maç Charlotte Hornets – Washington Wizards maçı. Skor yönünden çok sayı çıkacağını düşünmüyorum. Toplam sayı 235,5 sayı bareminden alt seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Miami – Atlanta maçı içi şunu söyleyeyim. Miami Butler’ın liderliğinde çok formda. Atlanta’da ise Trae Young’ın tek kişilik performansı yetmiyor. Bu maç için ilk yarı 5,5 handikapından Miami galibiyetini değerlendirebilirsiniz. Gecenin en izlenmeye değer maçı Philladelphia – Denver maçında Denver’ın kesinlikle 101,5 sayıdan fazla atacağını düşünüyorum. Bundan dolayı deplasman 101,5 üst seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Gelelim Portland – New York maçına. İlk yarı 5.5 handikaptan Portland galibiyetini tercih edebilirsiniz.

HAFTANIN MAÇLARINA BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN!