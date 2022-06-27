4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonanın ilk günü, epe branşında 12 ve 14 yaş altı sporcuların birbirinden zorlu karşılaşmalarına sahne oldu. Eskrimciler, 27 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında 9 gün sürecek organizasyonda ilk 3 gün epe, 3 gün flöre ve son 3 gün de kılıç branşlarında madalya için ter dökecek.

Şampiyonaya, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak'tan 1404 sporcu katılıyor. (DHA)